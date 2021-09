खुशखबरी! भारत में चलेगी फ्लाइंग कार, एक साथ 2 लोग उड़ सकेंगे आसमान में, सरकार ने जारी की तस्वीरें

नई दिल्ली. अब आप बहुत जल्द उड़ने वाली कार (Flying car) से सफर कर सकेंगे. जी हां…भारत में कार से आसमान में उड़ने का सपना अब साकार होने वाला है. दरअसल, अमेरिका का फेडरल एविएशन ऐडमिनिस्ट्रेशन फ्लाइंग कार को उड़ने की परमिशन दे चुका है. कई कंपनियां इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रही हैं. अब भारत की विनाटा एयरोमोबिलिटी कंपनी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है. हाइब्रिड फ्लाइंग कार (Hybrid Flying Car) को चेन्नई स्थित स्टार्टअप कंपनी बना रही है.

बता दें कि भारत की पहली फ्लाइंग कार का कॉन्सेप्ट मॉडल तैयार कर लिया गया है और सोमवार को इसकी समीक्षा की गई. चेन्नई स्थित ये कंपनी इस हाइब्रिड फ्लाइंग कार को बना रही है. कंपनी ने पहली बार कार का मॉडल सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia)को दिखाया.

मेडिकल इमरजेंसी में मिलेगी मदद

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि उन्होंने विनता एयरोमोबिलिटी की एक युवा टीम से मुलाकात की और एक कॉन्सेप्ट फ्लाइंग कार की जांच की है. उन्होंने कहा कि एशिया की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार की अच्छी तरह से समीक्षा की. इसे एशिया की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार बताया जा रहा है. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जब यह असल रूप में तैयार हो जाएगी तो इससे लोगों और सामान को इधर से उधर लेकर जाया जा सकेगा. इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी में भी यह उड़ने वाली कार काफी मदद करेगी.

अक्टूबर में लॉन्च होने की है खबर

कंपनी ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 14 अगस्त 2021 को 36 सेकेंड का एक वीडियो अपलोड किया था. इस वीडियो के मुताबिक इस कार को 5 अक्टूबर को लंदन में लॉन्च की जा सकती है. हालांकि, अभी इसकी कीमत को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

