भारतीय UPI के साथ जुड़ा सिंगापुर का PayNow, पीएम मोदी ने लॉन्च की क्रॉसबॉर्डर कनेक्टिविटी सर्विस

नई दिल्ली. भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम UPI अब सिंगापुर के PayNow के साथ कनेक्ट हो गया है. दोनों देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी सर्विस को पीएम मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियन लूंग के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया. इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, “आज यूपीआई भारत में सबसे पसंदीदा भुगतान प्रणाली बन गई है.”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) और सिंगापुर के ‘पे नाउ’ को आपस में जोड़ना भारत-सिंगापुर के संबंधों के लिए एक नया मील का पत्थर है.

A new milestone in India-Singapore relations as we link real-time digital payments systems. 🇮🇳 🇸🇬 https://t.co/SubBSNyMO8

— Narendra Modi (@narendramodi) February 21, 2023