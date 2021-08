Allahabad-Indian Bank Merger: 1 अक्टूबर से पहले करा लें यह काम, नहीं तो बढ़ सकती है मुश्किलें

नई दिल्ली. अगर आपका बैंक अकाउंट पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक (Allahabad Bank) में है तो ये खबर आपके लिए जरूरी है. दरअसल, इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक (Indian Bank) के साथ मर्जर हो चुका है. ऐसे में बहुत सारी चीजें बदल गई हैं. 1 जुलाई, 2021 से बैंक का आईएफएससी कोड बदल चुका है. वहीं, इलाहाबाद बैंक के एमआईसीआर कोड (MICR Code) और चेकबुक (Cheque Books) 1 अक्टूबर 2021 से बंद हो जाएंगे.

इंडियन बैंक ने ट्वीट कर एमआईसीआर कोड और चेकबुक से जुड़ा एक अलर्ट ग्राहकों को दिया है. बैंक के ट्वीट में कहा, ”बिना किसी गड़बड़ी के सुचारू बैंकिंग लेनदेन का आनंद लें. पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक के एमआईसीआर कोड और चेकबुक 1 अक्टूबर 2021 से बंद कर दिए जाएंगे. अपनी नजदीकी ब्रांच से नई चेकबुक प्राप्त करें या इंटरनेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से आवेदन करें.”

Enjoy smooth banking transactions without any glitch. The MICR code and cheque books of the erstwhile Allahabad Bank will be discontinued from 01.10.2021. Get new cheque books from your nearest branch or apply through internet banking/mobile banking.#IndianBank pic.twitter.com/xF1Rctppx2

— Indian Bank (@MyIndianBank) July 31, 2021