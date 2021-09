आपका भी Indian Bank में है खाता, तो मात्र 30 रुपये से कम में मिलेगा ₹2 लाख का फायदा, जानें कैसे उठाएं लाभ

नई दिल्ली. अगर आपका भी इंडियन बैंक (Indian Bank) में अकाउंट है तो आपको हर महीने 30 रुपये महीने से भी कम मेंं 2 लाख रुपये तक का फायदा मिलेगा. ये फायदा केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत मिलेगा. इस स्कीम के तहत पॉलिसी होल्डर को सालाना मात्र 330 रुपये जमा करने होते हैं. यह बैंक अकाउंट से हर साल सीधे डिडक्ट हो जाएगा. और आपको 2 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा.

इसके अलावा अगर आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana PMSBY) में सालाना सिर्फ 12 रुपये जमा करते हैं तो आपको 2 लाख रुपये का एक्सिडेंटल इंश्योरेंस भी मिलेगा. तो आइए जानते हैं इन दोनों योजनाओं के बारे में सबकुछ…

Your safety is our assurance. Apply for a Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana or Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana today through Indian Bank and take a step towards a happy future.#IndianBank #Insurance pic.twitter.com/qf0SUPIxaO

