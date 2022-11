नई दिल्ली. अगर आप भी कोई सस्ता घर या सस्ती प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके पास अच्छा मौका है. दरअसल इंडियन बैंक (Indian Bank) प्रापर्टी की नीमाली करने जा रहा है. इसमें रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल दोनों ही तरह की प्रापर्टी शामिल हैं. तो आप इस समय कम पैसों में अपना घर खरीदने का सपना पूरा कर सकते हैं. बता दें ये वो प्रापर्टी हैं जो डिफॉल्ट की लिस्ट में आ चुकी हैं. बता दें IBAPI (Indian Banks Auctions Mortgaged Properties Information) की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है.

बता दें जिन भी प्रापर्टी के मालिकों ने उनका लोन नहीं चुकाया है. ये किसी कारणवश नहीं दे पाएं हैं उन सभी लोगों की जमीन बैंकों के द्वारा अपने कब्जे में ले ली जाती हैं. बैंकों की ओर से समय समय पर इस तरह की प्रापर्टी की नीलामी की जाती है. इस नीलामी में बैंक प्रापर्टी बेचकर अपनी बकाया राशि वसूल करता है.

Your Dream Property is a few bids away!

Participate in the Indian Bank Mega Properties

E-Auction on 15th & 16th November, 2022 for options.https://t.co/ofsymNqYDK#IndianBank #AmritMahotsav#dfsindiacelebratesamritmahotsav pic.twitter.com/5hc1pRTVLv

— Indian Bank (@MyIndianBank) November 9, 2022