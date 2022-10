इस सरकारी बैंक में स्पेशल FD स्कीम 31 अक्टूबर को हो रही खत्म, जल्दी करें निवेश

नई दिल्ली. अगर आप उन निवेशकों में से हैं जो बिना रिस्क के तय रिटर्न चाहते हैं तो आप फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी (FD) में निवेश कर सकते हैं. वहीं, सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक (Indian Bank) निवेशकों के लिए एफडी की एक खास स्कीम ऑफर कर रहा है. इस स्कीम का नाम है- इंड उत्सव 610 (IND UTSAV 610). बैंक ने इस स्कीम को 14 सितंबर को पेश किया था. निवेशक इस स्कीम में 31 अक्टूबर तक निवेश कर सकते हैं.

सुपर वरिष्ठ नागरिकों को सालाना 6.5 फीसदी का ब्याज

बैंक इस एफडी स्कीम में बेहतर रिटर्न दे रहा है. इस स्पेशल एफडी स्कीम में मेच्योरिटी पीरियड 610 दिनों की होगी. इस स्पेशल एफडी स्कीम पर आम लोगों को 6.10 फीसदी, वरिष्ठ नागरिकों को 6.25 फीसदी और सुपर वरिष्ठ नागरिकों को सालाना 6.5 फीसदी का ब्याज मिलेगा. यहां सुपर वरिष्ठ नागरिकों का मतलब 80 साल या उससे अधिक आयु के लोगों से है.

इंडियन बैंक ने अपनी वेबसाइट पर दी है जानकारी

इंडियन बैंक ने अपनी वेबसाइट पर इंड उत्सव 610 प्लान के बारे में जानकारी दी है. इसमें यह भी बताया गया है कि इस एफडी स्कीम की बुकिंग कैसे की जा सकती है. INDOASIS मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे इस स्कीम में निवेश किया जा सकता है. बिना किसी कागजी कार्यवाही के घर बैठे ऑनलाइन इस एफडी स्कीम के लिए अकाउंट खोला जा सकता है.

IND Utsav 610, a special term deposit that lets you earn interest @ 6.10% p.a. for 610 days (additional interest rate benefits for senior/super senior citizens). Hurry, scheme valid until 31.10.2022 only. #AmritMahotsav#DFSIndiaCelebratesAmritMahotsav@DFS_India pic.twitter.com/HlaKCqEh3J

— Indian Bank (@MyIndianBank) September 13, 2022