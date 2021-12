नई दिल्ली. Better.com के चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर (CEO) विशाल गर्ग को तत्काल छुट्टी पर भेज दिया गया है. Vice ने शुक्रवार को एक ईमेल का जिक्र करते हुए इसके बारे एक रिपोर्ट दी. इस रिपोर्ट के अनुसार चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) केविन रयान (Kevin Ryan) अब कंपनी के दिन-प्रतिदिन के निर्णय लेंगे और बोर्ड को रिपोर्ट करेंगे. कंपनी के बोर्ड ने लीडरशिप और कल्चरल असेसमेंट के लिए एक थर्ड पार्टी इंडिपेंडेट फर्म को हायर किया है. Reuters ने इस बाबत बेटर.कॉम से प्रतिक्रिया मांगी तो कोई जवाब नहीं मिला.

इससे पहले विशाल गर्ग ने एक जूम कॉल के जरिए 900 लोगों को नौकरी से निकालने के लिए माफी मांगी थी. उन्होंने अपने इस तरीके के लिए पत्र लिखकर कर्मचारियों से माफी मांगी. इस पत्र में विशाल गर्ग ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि उनका तरीका गलत था और उनसे भारी चूक हुई है.

जूम मीटिंग पर निकाल दिए थे 900 लोग

गौरतलब है कि पिछले दिनों अमेरिकन कंपनी के भारतीय मूल के सीईओ विशाल गर्ग ने अपनी कंपनी बैटर डॉट कॉम (Better.com) के 900 कर्मचारियों को निकाल दिया. उन्होंने एक जूम मीटिंग बुलाई और कंपनी के 900 कर्मचारियों को पिंक स्लिप थमा दी. नौकरी से निकालने की वजह (why vishal garg lays off 900 employees) प्रोडक्टिविटी गिरना बताया गया. जिसने भी जूम कॉल से 900 कर्मचारियों को निकालने का वीडियो देखा, वह विशाल गर्ग (All about better dot com ceo vishal garg) को खड़ूस बॉस कहने लगा.

नौकरी से क्यों निकाले गए 900 स्टाफ?

गर्ग ने कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के पीछे बाजार की दक्षता, प्रदर्शन और उत्पादकता को कारण बताया. जूम पर वेबिनार करते हुए उन्होंने कहा, ‘अगर आप इस वेबिनार में हैं, तो आप उस दुर्भाग्यपूर्ण समूह का हिस्सा हैं, जहां छंटनी की जा रही है… आपको तत्काल प्रभाव से नौकरी से हटाया जा रहा है.’ सीईओ ने कहा कि कर्मचारियों को मानव संसाधन विभाग से ई-मेल मिलेगा, जिसमें लाभ और नौकरी से हटाए जाने के बारे में जानकारी होगी.

कौन हैं विशाल गर्ग?

विशाल गर्ग (Vishal Garg) बैटर डॉट कॉम (Better.com) के फाउंडर और सीईओ हैं, जो मकान मालिकों को होम लोन समेत विभिन्न प्रकार की सेवाएं देती है. लिंक्डइन पर मौजूद जानकारी के अनुसार वह वन जीरो कैपिटिल (One Zero Capital) के फाउंडिग पार्टनर भी हैं, जो एक इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है. 43 साल के विशाल गर्ग ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री हासिल की है. वह अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ न्यूयॉर्क के ट्रेबेका में रहते हैं. ट्रेबेका न्यूयॉर्क शहर की सबसे महंगी जगह है, जहां अमीर लोग रहते हैं.

