11 जून को ये सरकारी बैंक कर रहा घरों की नीलामी, आप भी सस्ते में बुक करा लें अपना घर, चेक करें डिटेल्स

नई दिल्ली: अगर आप भी बाजार से कम रेट्स में घर खरीदने का मौका देख रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. देश का सरकारी बैंक (Govt Bank) आपको सस्ते में घर खरीदने का मौका दे रहा है. बैंक की ओर से घरों की नीलामी की जा रही है, जिसमें आप सस्ते में मकान खरीद सकते हैं. इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank) ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है. इस ई-ऑक्शन (E-Auction) में मार्केट से कम रेट्स में घर खरीदने के सपना पूरा कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं कि आपको क्या करना होगा-



इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडिल पर इस बारे में जानकारी दी है. ये नीलामी 11 जून को की जाएगी. आप 11 जून को नीलामी में शामिल होकर अपने हिसाब से घर के लिए बोली लगा सकते हैं. बता दें इस ई-ऑक्शन में देश के अलग-अलग हिस्सों में घर, प्लॉट, फ्लैट, वेयर हाउस, इंडस्ट्रीयल प्रॉपर्टी, कॉमर्शियल प्रोपर्टी की नीलामी की जा रही है.



IOB is conducting Mega E-Auctions on 28.04.2021, 20.05.2021 & 11.06.2021Details of properties available on our website https://t.co/HxjTfQ1x4F ---> Properties Available for Sale#IndianOverseasBank #IOBMegaEAuction pic.twitter.com/R45hy7DjAW