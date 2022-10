नई दिल्‍ली. अगले सप्‍ताह की शुरुआत में ही दिवाली का बड़ा त्‍योहार आ रहा है और दूरदराज के शहरों में काम करने वाले लाखों लोग अब घर लौटने की तैयारी में हैं. देश में आज भी लंबे सफर का साथी रेलवे ही है और ज्‍यादातर लोग ट्रेन से ही सफर करना पसंद करते हैं. अगर इस दिवाली आप भी ट्रेन का सफर कर अपने घर लौटने की प्‍लानिंग कर रहे हैं तो पहले यह खबर जरूर पढ़ लीजिए.

दरअसल, रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए कई नए नियम बनाए हैं. खासकर दिवाली त्‍योहारों को लेकर सख्‍ती बरती जा रही है, क्‍योंकि इस दौरान ट्रेनों में भीड़ काफी बढ़ जाएगी. रेलवे ने साफ कहा है कि यात्री ट्रेन का सफर करने के दौरान कोई भी ज्‍वलनशील पदार्थ अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे. इसके लिए बाकायदा प्रतिबंधित उत्‍पादों की लिस्‍ट भी जारी की है. अगर कोई यात्री इन नियमों का उल्‍लंघन करता है तो उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.

किन उत्‍पादों पर लगाया प्रतिबंध

रेलवे ने एक ट्वीट में कहा है कि अगर कोई यात्री ट्रेन में पटाखे, पेट्रोल-डीजल या अन्‍य ज्‍वलनशील पदार्थ लेकर सफर करेंगे तो यह दण्‍डनीय अपराध माना जाएगा. रेलवे ने कहा है कि ट्रेन में पटाखे लेकर जाना यात्रियों की जान जोखिम में डालने जैसा है और ऐसा करने वाले के खिलाफ सख्‍त कदम उठाया जाएगा. इसके अलावा ट्रेन में स्‍टोव और गैस ले जाने पर भी रोक लगाई है.

