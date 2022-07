मात्र 24,660 रुपये में गोवा घूमने का मौका, IRCTC लाया है शानदार एयर टूर पैकेज

नई दिल्ली. अगर आप गर्मी की छुट्टियों में गोवा जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए एक शानदार मौका आ रहा है. दरअसल, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटीसी (IRCTC) इसके लिए बेहद ही शानदार और किफायती टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है. इस एयर टूर पैकेज में शानदार बीच, चर्च और लंबे खूबसूरत समुद्र के किनारे घूमने का शानदार मौका मिलेगा.

यह टूर पैकेज 3 रात और 4 दिन का है. इस दौरान आप अपने परिवार के साथ गर्मी की छुट्टियों का पूरा आनंद उठा सकते हैं. इस पैकेज की शुरुआती कीमत 24,660 रुपये है. इसके लिए आपको रायपुर से फ्लाइट पकड़ना होगा. इस पैकेज के दौरान उत्तरी गोवा में कलंगुट बीच, अंजुना बीच, वागाटोर बीच, फोर्ट अगुआडा और दक्षिण गोवा में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, मीरामार बीच, मंगुशी मंदिर, मंडोवी रिवर क्रूज आदि जगहों पर घूमने का मौका मिलेगा.

Relax at the beach, explore the flavorful cuisine or enjoy various water sports. Take the trip with IRCTC Air tour package starting at ₹24660/- pp* of 4D/3N. For bookings, visit https://t.co/LTQ5pZwDPT@AmritMahotsav

