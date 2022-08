IRCTC Tour Package: रामेश्वरम और मदुरै के साथ केरल घूमने का शानदार मौका, मिलेंगी ये सुविधाएं

नई दिल्ली. अगर आप हवाई जहाज से दक्षिण भारत का भ्रमण करना चाहते हैं तो आईआरसीटीसी (IRCTC) आपके लिए एक शानदार टूर पैकेज लेकर आया है. 7 रात 8 दिन का यह हवाई टूर जयपुर से शुरू होगा. इस पैकेज के दौरान मदुरै, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, कुमारकोम, मून्नार और कोच्चि घूमाया जाएगा. इस एयर टूर पैकेज के लिए किराया 49,550 रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू है.

7 रात 8 दिन का यह हवाई टूर जयपुर से शुरू होगा. पर्यटकों को इन सभी स्थानों का भ्रमण कराने के बाद वापस फ्लाइट से जयपुर ले लाया जाएगा. इस पैकेज के जरिए आपको मीनाक्षी अम्मन मंदिर, श्री कन्या कुमारी भगवती अम्मन मंदिर आदि जैसे कई मंदिर घूमने का मौका मिलेगा. इसके अलावा केरल की खूबसूरती को देखने का भी मौका मिलेगा. इस पैकेज में आपको खाने-पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. ब्रेकफास्ट और डिनर की सुविधा मिलेगी. हर जगह रात में होटल में ठहरने की सुविधा दी जाएगी.

Explore ancient temples, admire scenic beauty & reconnect with yourself. Book this 8D7N IRCTC’s tour package starting at ₹49,550/- pp* onwards. For details, visit https://t.co/GTc6FNPodS@AmritMahotsav #AzadiKiRail

