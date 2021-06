रेलयात्री कृपया ध्यान दें! आज से इस रूट पर चलने वाली ये 8 ट्रेनें हुईं रद्द, फटाफट चेक करें पूरी लिस्ट

नई दिल्ली. अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. आज से कई ट्रेनें रद्द कर दी गईं हैं. दरअसल, इंडियन रेलवे (Indian Railway) के उत्तर रेलवे जोन (Northern Railway zone) ने बताया है कि अलीपुरद्वार और दिल्ली जंक्शन और कटिहार और अमृतसर के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेनों को 1 जून से अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है. ऐसे में सफर से पहले ट्रेनों की लिस्ट जरूर चेक कर लें.



अगले आदेश तक ट्रेनें रद्द



उत्तर रेलवे ने एक बयान में कहा है कि ट्रेन नंबर 05483/05484 अलीपुरद्वार-दिल्ली जं.-अलीपुर (05483/05484 Alipurdwar- Delhi Jn.-Alipurduar) और 05733/05734 कटिहार-अमृतसर-कटिहार (Katihar- Amritsar- Katihar) स्पेशल ट्रेनें 1 जून 2021 से अगले आदेश तक रद्द रहेंगी.



<< 15483 Alipurduar-Delhi Junction (five days a week) JCO from 1.6.2021 to 15.6.2021



<< 15707 Katihar - Amritsar (five days a week) JCO from 1.6.2021 to 15.6.2021



<< 01157 Pune-Solapur Special (five days a week) JCO from 1.6.2021 to 15.6.2021



<< 01158 Solapur-Pune Special (five days a week) JCO from 01.6.2021 to 15.6.2021



<< 07613 Panvel-Hazur Sahib Nanded special JCO from 2.6.2021 to 16.6.2021



<< 07614 Hazur Sahib Nanded-Panvel special JCO from 1.6.2021 to 15.6.2021



<< 08519 Visakhapatnam-LTT Special JCO from 1.6.2021 to 15.6.2021



<< 08520 LTT-Visakhapatnam Special JCO from 3.6.2021 to 17.6.2021