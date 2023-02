ट्रेन में बच्चों और बुजुर्गों के बीच पी रहे थे सिगरेट, ट्विटर पर तस्वीर के साथ मनचलों की शिकायत, फिर रेलवे ने लिया ये एक्शन

नई दिल्ली. पब्लिक प्लेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में धूम्रपान करना कानून अपराध है. ट्रेनों में सिगरेट पीना रेलवे अधिनियम की धारा 167 के तहत गैर कानूनी है. लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल एक ट्वीट में दो युवकों को ट्रेन में बच्चों और बुजुर्गों के बीच खुलेआम धूम्रपान करते देखा गया. एक पैसेंजर्स ने इन युवकों की तस्वीरें ले ली और वीडियो बना लिया. इस यात्री ने बताया कि मना करने पर भी युवकों ने धूम्रपान करना नहीं छोड़ा और अन्य यात्रियों के साथ बदसलूकी की.

ट्विटर यूजर मनीष जैन ने अपने इस ट्वीट में रेल मंत्रालय और आईआरसीटीसी को टैग किया. उन्होंने शिकायत करते हुए कहा, ”यात्री बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के सामने सिगरेट पीते हैं और जब सभी उन्हें रोकते हैं तो उन्हें गालियां देते हैं.” यूजर ने ट्रेन और कोच नंबर की जानकारी देते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की.

रेलवे ने दिया जवाब और लिया एक्शन

रेलवे सर्विस ने उनके ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, ‘सर, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया यात्रा विवरण (पीएनआर/यूटीएस नंबर) और मोबाइल नंबर हमारे साथ डीएम के माध्यम से साझा करें. आप सीधे http://railmadad.indianrailways.gov.in पर भी अपनी चिंता व्यक्त कर सकते हैं या शीघ्र निवारण के लिए 139 डायल कर सकते हैं.”

