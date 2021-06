Indian Railways: यात्रियों के लिए जरूरी खबर, रेलवे ने कई ट्रेनों को कर दिया कैंसिल, जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें

नई दिल्ली: ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है. इंडियन रेलवे (Indian Railways) ने कई ट्रेनों के संचालन को रद्द कर दिया है. इसमें कुछ स्पेशल और पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं. नॉर्थन रेलवे ने ट्वीट करके इन कैंसिल ट्रेनों के बारे में जानकारी दी है. अगर आपने सफर का प्लान बना रखा है तो उससे पहले कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट जरूर चेक कर लें. इसके अलावा कुछ ट्रेनों से समय में भी बदलाव किया है. आइए आपको बताते हैं कब तक कौन सी ट्रेन कैंसिल रहेगी-



रेलवे ने ट्रेन संख्या 09731 जयपुर-दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्प्रेस विशेष (प्रतिदिन) के समय में रेवाडी, दिल्ली छावनी और दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशनों पर परिवर्तन किया गया है. ये बदलाव एक जून 2021 से लागू हो चुका है.



रेलवे ने किया ट्वीटनॉर्थन रेलवे ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि परिचालनिक कारणों से पूर्व में घोषित कश्मीर घाटी के बनिहाल-बारामूला सेक्शन में संचालित निम्नलिखित रेलगाड़ियों के निरस्तीकरण की अवधि को दिनांक 09.06.2021 तक और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया हैः-



