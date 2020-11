Indian Railways: रेलवे नें कैंसिल कर दी कई ट्रेनें, सफर करने का है प्लान तो चेक कर लें ये लिस्ट...!

लगभग दो महीने से पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन के चलते एक बार फिर कई ट्रेनों (Indian Railways) को कैंसिल कर दिया है. अगर आपने भी 27 नवंबर तक कहीं जाने का प्लान बनाया है तो आप भी अपनी ट्रेन (cancelled trains) का स्टेटस चेक करने के बाद ही स्टेशन जाएं. बता दें दो दिन पहले खबर आ रही थी इस प्रदर्शन के चलते कैंसिल हुई सभी ट्रेनों का संचालन रेलवे जल्द शुरू कर देगा, लेकिन पूरा ट्रैक खाली न होने की वजह से अभी भी रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल किया है.इसके अलावा दर्जनों ट्रेन के रूट भी डायवर्ट किए गए हैं. सफर से पहले चेक कर लें ये लिस्ट कि आज कौन-कौन सी ट्रेन कैंसिल हैं-आपको बता दें किसान फार्मर बिल का विरोध कर रहे थे, जिसकी वजह से यह प्रदर्शन चल रहा था. 23 नवंबर को किसानों ने इस प्रदर्शन को खत्म करने का फैसला लिया है, लेकिन रेलवे ट्रैक पूरी तरह से खाली न होने की वजह से अभी कुछ दिनों तक ट्रेनें कैंसिल रहेंगी.>> 04624 Amritsar - Saharsa express JCO 25.11.20 तक कैंसिल रहेगी.>> 04623 Saharsa –Amritsar express JCO 26.11.20 तक कैंसिल रहेगी.>> 04652 Amritsar – Jaynagar express JCO 25.11.20 तक कैंसिल रहेगी.>> 04651 Jaynagar- Amritsar exp JCO 27.11.20 तक कैंसिल रहेगी.>> 04654 Amritsar – Newjalpaiguri express JCO 25.11.20 तक कैंसिल रहेगी.1. 08237Korba – Amritsar express JCO 24.11.20 will be short terminated at Ambala. Consequently,the 08238 Amritsar – Korba express JCO 26.11.20 will short originate from Ambala and remain partially cancelled between Ambala-Amritsar-Ambala.2. 02407 Newjalpaiguri-Amritsar express JCO 25.11.20 will be short terminated at Ambala. Consequently,the 02408 Amritsar-Newjalpaiguri exp. JCO 27.11.20 will short originate from Ambala and remain partially cancelled between Ambala-Amritsar-Ambala.3. 02357 Kolkata – Amritsar express JCO 24.11.20 will be short terminated at Ambala. Consequently, the 02358 Amritsar- Kolkata express JCO 26.11.20 will short originate from Ambala and remain partially cancelled between Ambala and Amritsar.4. 02715 Nanded- Amritsar exp JCO 24.11.20 will be short terminated at NewDelhi. Consequently, the 02716 Amritsar-Nanded exp. JCO 26.11.20 will short originate from NewDelhi and remain partially cancelled between NewDelhi-Amritsar-NewDelhi.5. 02925 Bandra Terminus - Amritsar exp JCO 24.11.20 will be short terminated at Chandigarh, Consequently, the 02926Amritsar- Bandra Terminus exp. JCO 26.11.20 will short originate from Chandigarh and remain partially cancelled between Chandigarh-Amritsar- Chandigarh.6. 05933 Dibrugarh - Amritsar exp JCO 24.11.20 will be short terminated at Ambala. Consequently, the05934 Amritsar-Dibrugarh exp. JCO 27.11.20 will short originate from Ambala and remain partiallycancelled between Ambala-Amritsar-Ambala.7. 04651 Jaynagar- Amritsar express JCO 24.11.20 will be short terminated at Ambala and remain partially cancelled between Ambala and Amritsar.>> 02904 Amritsar- Mumbai Central express special JCO 24.11.20 will be diverted to run via Amritsar- Tarntaran- Beas.>> 04674 /50 Amritsar- Jaynagar express special JCO 25.11.20 will be diverted to run via Amritsar- Tarntaran- Beas.>> 08215 Durg- Jammutawi express special JCO 25.11.20 will be diverted to run via Ludhiana-Jalandhar Cantt- PathankotCantt.>> 08216 Jammutawi - Durg express special JCO 27.11.20 will be diverted to run via PathankotCantt -Jalandhar Cantt-Ludhiana.>> 04673 Jaynagar- Amritsar express special JCO 23.11.20 will be diverted to run via Beas- Tarntaran-. Amritsar.>> 02903 Mumbai Central- Amritsar express special JCO 23.11.20 will be diverted to run via Beas- Tarntaran-Amritsar.>> 09026 Amritsar- Bandra Terminus express special JCO 25.11.20 will be diverted to run via Amritsar-Tarntaran- Beas>> 02926 Amritsar- Bandra Terminus express special JCO 25.11.20 will be diverted to run via Amritsar- Beas.>> 02716 Amritsar- Nanded express special JCO 25.11.20 will be diverted to run via Amritsar- Tarntaran- Beas.