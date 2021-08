Indian Railways: रक्षाबंधन के पहले रेलवे ने 50 ट्रेनों को किया कैंसिल, घर से निकले से पहले यहां चेक करें लिस्ट

नई दिल्ली. अगर आप भी रक्षाबंधन पर घर जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके बेहद काम की है. दरअसल, भारतीय रेलवे (Indian Railways) के उत्तर रेलवे जोन (Northern Railway) ने उत्तर प्रदेश (UP) से गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द (train cancel) कर दिया है. ये फैसला किसानों के विरोध के मद्देनजर लिया गया है. ऐसे में आप सफर से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर देख लें. ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है.

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि किसान यूनियन के कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर धरना दे रहे हैं जिससे ट्रेनों के परिचालन पर काफी असर पड़ रहा है, ट्रेनों की आवाजाही नहीं हो पा रही है. इससे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और बरेली रेलवे स्टेशनों पर रेल यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें: HDFC ग्राहकों के लिए जरूरी खबर: आज से कल तक 18 घंटे के लिए बंद रहेंगी बैंक की सर्विसेस, चेक करें डिटेल

Due to Kisan agitation at Gate No 70/5 between Jallandhar Cantt & Chaheru stations, the Ludhiana-Amritsar & Ludhiana-Jammu Tawi routes (UP & DN) have been blocked. Consequently, following trains have been cancelled :- pic.twitter.com/bGruNmsPlX

— Northern Railway (@RailwayNorthern) August 20, 2021