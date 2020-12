Indian Railways: आज फिर कैंसिल हो गई दर्जनों ट्रेनें, स्टेशन जाने से पहले चेक कर लें ये लिस्ट!

किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, जिसकी वजह से इंडियन रेलवे (Indian Railways) ने आज भी कई ट्रेनें कैंसिल करने का फैसला लिया है. बता दें किसान नेता और सरकार के बीच में हाल ही में बैठक हुई है, लेकिन बैठक के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है. किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है...अगर आपने कहीं भी सफर का प्लान बनाया है तो उससे पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें. रेलवे ने आज भी दर्जन भर ट्रेनों को कैंसिल किया है और कई ट्रेनों का रूट डायवर्जन किया है.आपको बता दें किसान (Farmer agitation in Punjab) फार्मर बिल का विरोध कर रहे थे, जिसकी वजह से यह प्रदर्शन चल रहा था. 23 नवंबर को किसानों ने इस प्रदर्शन को खत्म करने का फैसला लिया है, लेकिन अभी भी यह प्रदर्शन जारी है. इस प्रदर्शन की वजह से रेलवे और यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.इसके अलावा उत्तर रेलवे ने 2 दिसंबर से हजरत निजामुद्दीन से दुर्ग के लिए विशेष रेलगाड़ी चलाने का फैसला किया है. गाड़ी संख्या 02884 हजरत निजामुद्दीन-दुर्ग सुपर फास्ट स्पेशल रेलगाड़ी दिनांक 02.12.2020 को हजरत निजामुद्दीन से सांय 05.55 बजे प्रस्थान करके अगले दिन दोपहर 03.00 बजे दुर्ग पहुंचेगी. इसके अलावा बीच रास्ते में यह ट्रेन झांसी, सागौर, कटनी मुरवाड़ा, उमारिया, शहडोल, अनूपपुर, पेंड्रारोड, बिलासपुर, भाटपाड़ा तथा रायपुर स्टेशनों पर रूकेगी.1. The 09613 Ajmer – Amritsar express special train journey commencing ( JCO) on 02.12.20 will remain cancelled. Consequently, the 09612 Amritsar – Ajmer special train JCO 03.12.20 will also remain cancelled.2. The 05211 Dibrugarh- Amritsar express special train JCO 03.12.20 will remain cancelled. Consequently, the 05212 Amritsar – Dibrugarh special train JCO 03.12.20 will also remain cancelled.3. The 04998 / 04997 Bhatinda- Varanasi- Bhatinda express special train will remain cancelled till further advice.>> 02715 Nanded- Amritsar exp JCO 02.12.20 will be short terminated at NewDelhi. Consequently, the 02716 Amritsar-Nanded exp. JCO 04.12.20 will short originate from NewDelhi and remain partially cancelled between NewDelhi-Amritsar-NewDelhi.>> 02925 Bandra Terminus - Amritsar exp JCO 02.12.20 will be short terminated at Chandigarh, Consequently, the 02926Amritsar- Bandra Terminus exp. JCO 04.12.20 will short originate from Chandigarh and remain partially cancelled between Chandigarh-Amritsar- Chandigarh.>> 08237 Korba – Amritsar express JCO 02.12.20 will be short terminated at Ambala. Consequently,the 08238 Amritsar – Korba express JCO 04.12.20 will short originate from Ambala and remain partially cancelled between Ambala-Amritsar-Ambala.>> 02407 Newjalpaiguri - Amritsar JCO 02.12.20 will be short terminated at Ambala. Consequently, the 02408 Amritsar – Newjalpaiguri express special JCO 04.12.20 will short originate from Ambala and remain partially cancelled between Ambala and Amritsar.>> 04652 Amritsar- Jaynagar express special JCO 02.12.20 will short originate from Ambala. The 04651 Jaynagar – Amritsar express special JCO 04.12.20 will be short terminated at Ambala and remain partially cancelled between Ambala and Amritsar.>> 04654 Amritsar – Newjalpaiguri express special JCO 02.12.20 will short originate from Saharanpur. Consequently, the 04653 Amritsar- Newjalpaiguri express special JCO 04.12.20 will short terminate at Saharanpur and remain partially cancelled between Saharanpur and Amritsar.1. The 02904 Amritsar- Mumbai Central express special JCO 01.2.20 will be diverted to run via Amritsar- Tarntaran- Beas.2. The 02903 Mumbai Central- Amritsar express special JCO 30.11.20 will be diverted to run via Beas- Tarntaran-Amritsar.3. The 04649 / 73 Jaynagar – Amritsar express special JCO 30.11.20 will be diverted to run via Beas-Tarntaran - Amritsar.4. The 04650 /74 Amritsar- Jaynagar express special JCO 02.12.20 will be diverted to run via Amritsar- Tarntaran- Beas.5. The 08215Durg -Jammutawi expres special train JCO 02.12.20 will be diverted to run via Ludhiana Jallandhar Cantt- PathankotCantt.6. The 08216 JammuTawi - Durg expres special train JCO 04.12.20 will be diverted to run via PathankotCantt- JallandharCantt- Ludhiana .