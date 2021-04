Indian Railways: 27 अप्रैल से 12 मई तक कैंसिल रहेंगी ये सभी ट्रेनें, सफर से पहले चेक कर लें लिस्ट!

Cancellation of Trains and Rescheduling @RailMinIndia pic.twitter.com/JYyczPzcWk — South Central Railway (@SCRailwayIndia) April 26, 2021

Trains cancelled due to poor occupancy during the period mentioned against each. pic.twitter.com/0M5CcuuKrB — Central Railway (@Central_Railway) April 26, 2021

देशभर में फैले कोरोना संकट की वजह से इंडियन रेलवे (Indian Railways) ने 20 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल (Train Cancelled) कर दिया है. अगर आपने भी कहीं यात्रा के लिए टिकट करा रखा है तो उससे पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें. कोरोना की वजह से ट्रेन में यात्रियों की कमी को देखते हुए रेलवे ने यह कदम उठाया है. इसके अलावा कई राज्यों में लगे लॉकडाउन की वजह से भी इन ट्रेनों को कैंसिल किया गया है. आपको बता दें रेलवे ने 27 अप्रैल से लेकर 12 मई के बीच इन ट्रेनों को कैंसिल किया है.दक्षिण मध्य और सेंट्रल रेलवे ने ट्वीट करके इन ट्रेनों के बारे में जानकारी दी है. रेलवे ने कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट जारी की है. आप सफर से पहले इस लिस्ट को जरूर चेक कर लें. रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे ने बहुत कम यात्रियों के कारण 40 रेल सेवाऐं अग्रिम आदेशों तक रद्द कर दी हैं.आपको बता दें रेलवे द्वारा कोरोना वायरस की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा कम यात्रियों के कारण 40 रेलसेवाओं को अग्रिम आदेशों तक रद्द किया जा रहा है.>> नरसापुर से निदादावोलू (07241)>> निदादावोलु से नरसापुर (07242)>> सिकंदराबाद से बीदर (07010)>> बीदर से हैदराबाद (07009)>> सिकंदराबाद से कुरनूल सिटी (07027)>> कुरनूल सिटी से सिकंदराबाद (07028)>> मैसूर से रेनिगुन्टा (01065)>> रेनिगुन्टा से मैसूर (01066)>> सिकंदराबाद से मुंबई एलटीटी (02235)>> मुंबई एलटीटी से सिकंदराबाद (02236)आपको बता दें एसीआर ने तिरुवनंतपुरम से सिकंदराबाद के लिए ट्रेन नंबर 07229 के प्रस्थान समय को भी रद्द कर दिया है. ट्रेन 28 अप्रैल से 12 मई तक तिरुवनंतपुरम से सुबह 7 बजे के बजाय सुबह 9.30 बजे रवाना होगी.>> 02109/02110 मुंबई-मनमाड-मुंबई स्पेशल 27.4.2021 से 10.5.2021 तक (Mumbai-Manmad-Mumbai Special)>> 02015/02016 मुंबई-पुणे-मुंबई स्पेशल 27.4.2021 से 10.5.2021 तक (Mumbai-Pune-Mumbai Special)>> 02113 पुणे-नागपुर त्रि-साप्ताहिक स्पेशल 28.4.2021 से 10.5.2021 तक और 02114 नागपुर-पुणे त्रि-साप्ताहिक स्पेशल 27.4.2021 से>> ट्रेन नंबर 02114 Pune-Nagpur Tri वीकली स्पेशल ट्रेन 28 अप्रैल से 10 मई तक कैंसिल रहेगी.>> 02189 मुंबई-नागपुर स्पेशल 28.4.2021 से 11.5.2021 और 02190 नागपुर-मुंबई स्पेशल 27.4.2021 से 10.5.2021 तक (Mumbai-Nagpur Special, Nagpur-Mumbai Special)>> 02207 मुंबई-लातूर (4 डेज वीक स्पेशल) 27.4.2021 से 10.5.2021 तक और 02208 लातूर-मुंबई (4 डेज वीक स्पेशल) 28.4.2021 से >> 11.5.2021 तक (Mumbai-Latur Four days a week Special & Latur-Mumbai Four days a week special)>> 02115 मुंबई-सोलापुर स्पेशल 28.4.2021 से 11.5.2021 तक और 02116 सोलापुर-मुंबई स्पेशल 27.4.2021 से 10.5.2021 तक (Mumbai-Solapur Special & Solapur-Mumbai Special)>> 01411 मुंबई-कोल्हापुर स्पेशल 28.4.2021 से 11.5.2021 तक और 01412 कोल्हापुर-मुंबई स्पेशल 27.4.2021 से 10.5.2021 तक (Mumbai-Kolhapur Special & Kolhapur-Mumbai Special)>> 02111 मुंबई-अमरावती स्पेशल 28.4.2021 से 11.5.2021 तक और 02112 अमरावती-मुंबई स्पेशल 27.4.2021 से 10.5.2021 तक (Mumbai-Amravati Special from 28.4.2021 to 11.5.2021& 02112 Amravati-Mumbai Special)>> 02271 मुंबई-जालना स्पेशल 27.4.2021 से 10.5.2021 तक और 02272 जालना-मुंबई स्पेशल 28.4.2021 से 11.5.2021 तक (Mumbai-Jalna Special from 27.4.2021 to 10.5.2021 & 02272 Jalna-Mumbai)>> 02043 मुंबई-बीदर त्रि-साप्ताहिक स्पेशल 28.4.2021 से 8.5.2021 तक और 02044 बिदर-मुंबई त्रि-साप्ताहिक स्पेशल 29.4.2021 से>> ट्रेन नंबर 02044 Bidar-Mumbai Tri वीकली स्पेशल ट्रेन 28 अप्रैल से लेकर 8 मई तक कैंसिल रहेगी.