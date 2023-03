रेलवे ने बदल दिया 13 ट्रेनों का टाइम टेबल, चेक करें रूट, गाड़ी का नाम और नया समय

नई दिल्‍ली. भारतीय रेलवे ने 13 ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव किया है. इसमें से कुछ ट्रेनों के ओरिजिन स्टेशनों का टाइम बदला है, जबकि कुछ गाड़ियों के मार्ग में पड़ने वाले स्टेशनों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है. पश्चिमी रेलवे ने एक ट्वीट कर यह जानकारी दी है. रेलवे का कहना है कि यात्रियों की सहूलियत के लिए और ट्रेनों को सही समय पर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए यह कदम उठाया गया है. ट्रेनों के टाइम टेबल में यह बदलाव 28 मार्च से प्रभावी होना शुरू हो जाएगा. कुछ गाडियों के समय में बदलाव 30 मार्च से होगा तो अन्‍य का 31 मार्च को समय बदलेगा.

गाड़ी संख्या 22474 बांद्रा टर्मिनस-बीकानेर एक्सप्रेस अब बांद्रा टर्मिनस से दोपहर 14.50 छूटती है. 28 मार्च, 2023 से यह 14.40 पर चलेगी. गाड़ी संख्या 22951 बांद्रा टर्मिनस-गांधीधाम एक्सप्रेस बांद्रा टर्मिनस से दोपहर 14.50 पर चलती है. ये गाड़ी 31 मार्च, 2023 से 14.40 पर चला करेगी. इसी तरह गाड़ी संख्या 09171 सूरत-भरूच मेमू, सूरत से शाम 18.18 पर चलती है. 28 मार्च, 2023 से यह ट्रेन 18.37 पर रवाना होगी. गाड़ी संख्या 19407अहमदाबाद-वाराणसी एक्सप्रेस, अहमदाबाद से अभी रात 21.55 पर रवाना होती है. 30 मार्च, 2023 से यह ट्रेन 21.45 पर अहमदाबाद से चलेगी.

इन गाड़ियों का भी बदला समय

ट्रेन संख्‍या 12931 मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद डबल डेकर एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 19217बांद्रा टर्मिनस-वेरावल सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 14708 बांद्रा टर्मिनस-बीकानेर रणकपुर एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 22929 दहानू रोड-वडोदरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 09155-सूरत-वडोदरा मेमू स्पेशल ट्रेन के रूट में पड़ने वाले स्‍टेशनों पर गाड़ी के पहुंचने के समय में बदलाव किया गया है. यह बदलाव 28 मार्च से लागू होगा.

