Indian Railways: रेलवे ने बनाया माल ढुलाई का रिकॉर्ड, 8 महीनों में हुई ₹1,05,905 करोड़ की कमाई

नई दिल्ली. कोरोना काल में चुनौतियों के बावजूद भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने रिकॉर्ड बनाया है. दरअसल, रेलवे की माल ढुलाई (Freight Loading) और उससे होने वाली आय चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में पिछले साल के स्तर को पार कर गई है. रेलवे (Railways) ने गुरुवार को यह जानकारी दी.

रेलवे ने को एक बयान में कहा कि अप्रैल-नवंबर 2022 की अवधि में उसने 97.87 करोड़ टन माल की ढुलाई की जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह आंकड़ा 90.31 करोड़ टन था. इस तरह रेलवे की माल ढुलाई में इस दौरान 8 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

In FY 22-23, Railways has generated revenue of Rs 105905 Crore from Freight loading till 30.11.22. With this 16% of growth has been registered in revenue generated from freight loading as compared to the same period last year.#Hungry4Cargo

