कोरोना वायरस फैलने की रफ्तार देश (Coronavirus in India) के कुछ हिस्‍सों को छोड़कर ज्‍यादातर राज्‍यों में काफी धीमी हो गई है. वहीं, देशभर में कोरोना वैक्‍सीन लगाने का अभियान (Coronavirus Vaccination) भी तेजी पकड़ता जा रहा है. ऐसे में धीरे-धीरे सभी जगह पर आम जनजीवन को पटरी पर लौटाया जा रहा है. इसी कड़ी में भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने कश्मीर घाटी में भी ट्रेन सेवा (Train Services in Kashmir) फिर शुरू कर दी है. रेलवे ने 22 फरवरी 2021 से बनिहाल से बारामूला सेक्शन पर ट्रेन सेवा बहाल कर दी. बता दें कि वादी में कोरोना संकट के कारण 19 मार्च 2020 से ट्रेन सेवा बंद थी.​रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) ने सोमवार को बताया कि कश्मीर घाटी (Kashmir Valley) में फिलहाल दो ट्रेनें ही चलाई जाएंगी. बनिहाल से बारामूला सेक्शन के 137 किमी सफर में 17 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं. मंत्रालय का कहना है कि ट्रेन सेवा फिर से बहाल करने से कश्मीर घाटी में आवाजाही आसान हो जाएगी. साथ ही कश्‍मीर के पर्यटन क्षेत्र (Tourism Sector) को भी बढ़ावा मिलेगा. बता दें कि पूरे देश में कोरोना संकट के मद्देनजर 25 मार्च 2020 से सभी नियमित यात्री ट्रेनें (Passenger Trains) बंद कर दी गई थीं. इसके बाद मई 2020 से रेलवे ने जरूरत के मुताबिक धीरे-धीरे ट्रेन सेवा फिर से बहाल की. अभी भी रेलवे अपनी पूरी क्षमता के साथ ट्रेन परिचालन नहीं कर रहा है.ये भी पढ़ें- बदल रहे हैं EPF के नियम! कर्मचारियों ने ज्‍यादा जमा किया फंड तो लगेगा इनकम टैक्‍स, जानें किस पर होगा सबसे ज्‍यादा असर ​भारतीय रेलवे अगले दो साल के भीतर कश्मीर को पूरे भारत से जोड़ने की योजना पर काम कर रहा है. रेलवे के 111 किमी लंबे और सबसे मुश्किल उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट पर काम जारी है, जो दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा. इससे कश्मीर घाटी तक रेल सुविधा उपलब्‍ध हो जाएगी. उत्‍तर रेलवे की ओर से 272 किमी लंबी लाइन पर निर्माण कार्य चल रहा है. अनुमान है कि इस पर 28,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे. प्रोजेक्ट के तहत 118 किमी लंबा काजीगुंड-बारामूला सेक्शन, 25 किमी लंबा उधमपुर-कटरा सेक्शन और 18 किमी लंबा बनिहाल-काजीगुंड सेक्शन कमीशन हो चुका है. अभी 111 किमी लंबा कटरा-बनिहाल सेक्शन बचा है.