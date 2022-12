Indian Railways: रेलवे को बंपर कमाई, अप्रैल-नवंबर में पैसेंजर सेगमेंट से रेवेन्यू 76% बढ़ा

नयी दिल्ली. माल ढुलाई के साथ रेल यात्रियों की संख्या में भी भारी इजाफा हुआ है. चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में रेलवे की यात्री किराये से आने वालू कमाई में जोरदार इजाफा हुआ है. दरअसल, रेलवे ने अप्रैल से नवंबर के बीच पैसेंजर सेगमेंट से रेवेन्यू में 76 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की है. रेलवे ने शुक्रवार को बयान में यह जानकारी दी.

पीटीआई के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीने में रेलवे की कुल अनुमानित 43,324 करोड़ रुपये रही. एक साल पहले इसी अवधि में यह आंकड़ा 24,631 करोड़ रुपये रहा था. रिजर्व्ड पैसेंजर सेगमेंट में एक अप्रैल से 30 नवंबर के बीच टिकट बुक कराने वाले यात्रियों की कुल संख्या 10 फीसदी बढ़कर 53.65 करोड़ हो गई पिछले साल इसी अवधि में यह 48.60 करोड़ रही थी.

