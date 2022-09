नई दिल्‍ली. नई वंदेभारत ट्रेन जल्‍द निर्धारित रूट पर दौड़ने वाली है. रेलवे ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है. तकनीकी ट्रायल से सीआरएस क्‍लीयरेंस सभी कुछ हो चुका है, लेकिन रेलवे ने 180 की स्‍पीड में वंदेभारत को दौड़ाकर झटकों का ट्रायल अलग अंदाज में किया. जिसमें ट्रेन खरी उतरी है, यानी यह तय है कि वंदेभारत ट्रेन में सफर करने वालों को 180 की स्‍पीड में जरा सा भी झटका महसूस नहीं होगा.

वंदेभारत ट्रेन का रूट अहमदाबाद से मुंबई लगभग तय हो गया है. इस पर रूट ट्रायल भी चुका है. संभावना व्‍यक्‍त की जा रही है कि नवरात्रों में इस ट्रेन को चला दिया जाएगा. इससे पूर्व सभी तरह के तकनीकी ट्रायल पूरे हो चुके हैं. रेलवे ने ट्रेन में झटके लिए अलग तरह का ट्रायल किया है.

Superior ride quality.

Look at the glass. Stable at 180 kmph speed.#VandeBharat-2 pic.twitter.com/uYdHhCrDpy

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) August 26, 2022