Indian Railway: गणेश चतुर्थी के मौके पर रेलवे चलाने जा रहा कई स्पेशल ट्रेनें, बुकिंग डेट सहित चेक करें सभी डिटेल

नई दिल्ली. भारतीय रेलवे गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) के लिए स्पेशल ट्रेन (Special Train) चलाने जा रहा है. वेस्टर्न रेलवे ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी. रेलवे ने कहा, गणपति उत्सव के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम रेलवे 3 सितंबर, 2021 से 8 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के 38 फेरे स्पेशल किराये पर विभिन्न गंतव्यों के लिए चलाएगा.

इस दिन शुरू होगी ट्रेनों की बुकिंग

रेलवे द्वारा जारी किए गए बयान के मुताबिक, इन ट्रेनों की बुकिंग 11 अगस्त, 2021 से नामांकित पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी (IRCTC) की वेबसाइट पर शुरू होगी.

इन रूट्स पर चलेंगी ये ट्रेनें

1. मुंबई सेंट्रल – सुरथकाल – मुंबई सेंट्रल (4 ट्रिप)

2. मुंबई सेंट्रल – मडगांव – मुंबई सेंट्रल (6 ट्रिप)

4. बांद्रा टर्मिनस – मडगांव – बांद्रा टर्मिनस (6 ट्रिप)

5. बांद्रा टर्मिनस – कुदाल – बांद्रा टर्मिनस (4 ट्रिप)

6. बांद्रा टर्मिनस – मडगांव – बांद्रा टर्मिनस (4 ट्रिप)

यहां चेक करें पूरी लिस्ट

For the convenience of passengers during Ganapati Festival, WR will run 38 trips of 8 pairs of Special trains w.e.f 3rd Sept, 2021, to various destinations on Special Fare.

Booking of these trains will open from 11th August, 2021 at nominated PRS counters & IRCTC website. pic.twitter.com/lesdSiudfK

— Western Railway (@WesternRly) August 7, 2021