Indian Railways: भारतीय रेलवे दिवाली-छठ पर चलाने जा रहा 110 स्पेशल ट्रेनें, लगाएंगी 668 फेरे, देखें पूरी लिस्ट

नई दिल्ली. भारतीय रेलवे त्‍योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई ट्रेनें चलाने जा रही है. दिवाली और छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए 110 स्पेशल ट्रेनें (New Special Train) चलाई जा रही हैं. भारतीय रेलवे ने देश के प्रमुख स्‍टेशनों को जोड़ने के लिए कई ट्रेनें चलाई हैं. खास बात है कि ये 110 स्‍पेशल ट्रेन त्‍योहारी सीजन के दौरान 668 ट्रिप लगाएंगी.

रेल मंत्रालय के मुताबिक रेल यात्रियों की सुविधा के लिए और इस त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को दूर करने के लिए रेलवे ने विशेष प्रबंध किया है. भारतीय रेलवे इस साल दुर्गा पूजा से छठ पूजा तक 110 स्पेशल ट्रेनों के 668 फेरे लगाएगा. त्योहारी भीड़ के दौरान बर्थ की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कोचों की संख्या भी बढ़ायी जा रही है.

Indian Railways is running nearly 668 festival special services to ensure smooth and comfortable travel to the passengers, during the festive season. Special Trains have been planned to connect major destinations across the country on railway sectors.https://t.co/mmWp4PJPYK pic.twitter.com/8bI3J6jlwx

