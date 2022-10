जानें देश का सबसे लंबा कॉरिडोर कब बन कर तैयार होगा? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आया बड़ा बयान

नई दिल्ली. देश को दिसंबर 2024 तक सबसे लंबा कॉरिडोर (Longest Corridor in India) मिलने जा रहा है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari) ने कहा है कि साल 2024 के आखिर में तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह से मदुरावॉयल कॉरिडोर (Chennai Port to Maduravoyal Corridor) की परियोजना पूरी हो जाएगी. इसके पूरा हो जाने से भारत में बाधा रहित मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम होगा. आपको बता दें कि तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह से मदुरावॉयल कॉरिडोर की परियोजना को 5800 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विकसित किया जा रहा है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि 20.5 किलोमीटर लंबे इस प्रस्तावित एलिवेटेड स्ट्रेच को 4 खंडों में विकसित किया जाएगा, जो चेन्नई बंदरगाह के अंदर शुरू होकर मदुरवॉयल इंटरचेंज के बाद समाप्त हो जाएगा. गडकरी ने कहा कि यह परियोजना दिसंबर 2024 तक पूरी हो जाएगी और यह चेन्नई जाने वाले बंदरगाह यातायात के लिए एक समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के रूप में काम करेगी.

Strengthening #GatiShakti for the vision of #AatmanirbharBharat!

Working towards providing seamless multimodal connectivity in #NewIndia, the project for Chennai Port to Maduravoyal corridor in Tamil Nadu has been developed at an estimated cost of Rs. 5800 Cr. #PragatiKaHighway pic.twitter.com/byvGUf1GAy

