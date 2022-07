IndiGo चार्ज कर रहा है Cute Fee, पढ़िए ट्विटर पर यूजर्स के मजेदार कमेंट्स

नई दिल्ली. भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो (Indigo) के यात्री परेशान हैं. दरअसल, इंडिगो के टिकट में एक खास फीस क्यूट फी (Cute Fee) दिख रहा है. यात्रियों को पता नहीं चल रहा कि ये कौन सी फी है और आखिर ‘क्यूट’ के नाम पर क्यों वसूली की जा रही है. वहीं, सोशल मीडिया पर टिकट का स्क्रीनशॉट वायरल हो गया है. कई यूजर्स इस फीस को लेकर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

‘उम्र बढ़ने के साथ मैं और भी क्यूट होता जा रहा हूं’

टि्वटर पर शांतनु नाम के एक पैसेंजर ने लिखा, ”मुझे पता है कि उम्र बढ़ने के साथ मैं और भी क्यूट होता जा रहा हूं. लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि इंडिगो इसके लिए चार्ज वसूलेगी.”

I know I’m getting cuter with age but never thought ⁦ @IndiGo6E ⁩ would start charging me for it. pic.twitter.com/L7p9I3VfKX

सोशल मीडिया पर लोग ले रहे हैं मजे

सिमरन वालिया ने टिकट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, “इस नए चार्ज के वजह से ही बस मैं इंडिगो में फ्लाइट बुक करना पसंद नहीं करती हूं. क्योंकि मेरे लिए ये 20 हजार होगा जो फ्लाइट के फेयर से भी ज्यादा है.”

Only because of these new charges in Indigo, I don’t book flights… It would be 20K for me…. More expensive than the flight fare itself. pic.twitter.com/RlV3IFiApc

