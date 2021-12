Indigo New Year Sale: इंडिगो दे रहा सिर्फ 1,122 रुपये में हवाई सफर का मौका, तुरंत बुक करें टिकट

नई दिल्ली. अगर आप नए साल (New Year 2022) में कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि देश की एयरलाइंस कंपनी इंडिगो (IndiGo) आपके लिए खास ऑफर लेकर आई है. जिसके तहत आप सस्ते में हवाई यात्रा कर सकते हैं. इंडिगो एयरलाइन आपको सिर्फ 1,122 रुपये में हवाई सफर करने का मौका दे रही है. इतना ही नहीं, अब एक जगह से दूसरे जगह फ्लाइट से जाना भी आसान हो जाएगा.

जानिए सभी डिटेल

ग्राहकों को 27 दिसंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक टिकट की बुकिंग की सुविधा दी जा रही है. यानी आपके पास तीन का टाइम अभी भी बाकी है. बुक की गई टिकट पर आप 15 जनवरी 2022 से 15 अप्रैल 2022 तक यात्रा कर सकते हैं.

इस तरह बुक करें टिकट

इस लिंक https://bit.ly/3130zmb के जरिए अपना टिकट बुक कर सकते हैं. यह ऑफर पूरे एयरलाइन में 150 से अधिक घरेलू उड़ानों पर लागू है. इसके अलावा, यात्री एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.goindigo.in/ पर जाकर टिकट बुक कर सकते हैं.

We heard about your travel plans for 2022! And we’re celebrating with the best offers for you. Book now https://t.co/XEEXfIFdRi.#aviation #travel #sale #celebration #newyear #festive #BookNow pic.twitter.com/QtMmjtnkbK

— IndiGo (@IndiGo6E) December 28, 2021