नई दिल्ली. पोहा का नाम लेते ही इसकी चाह रखने वालों के मुंह में इसका स्वाद घुल जाता है. यह डिश लगभग देशभर में बनाई और काफी चाव से खाई जाती है. इस बीच पोहे को लेकर एक दिलचस्प मामला सामने आया है.

दरअसल, देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो (IndiGo) ने अपने ट्वीटर अकाउंट पर एक ऐसा ट्वीट किया जिससे लोग ने उसे घेरे में ले लिया. कंपनी ने पोहा को सलाद बताते हुए उसे ट्वीट किया. इसके बाद सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ आ गई.

Salads that are prepared and served on the same day, do try them. You’ll toss everything else away. #AiromaticFresh #goIndiGo https://t.co/9BuLhqnq2f pic.twitter.com/9QANRafwWl

— IndiGo (@IndiGo6E) January 28, 2023