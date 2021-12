IndiGo ने कई खूबसूरत शहरों के लिए शुरू की फ्लाइट, मात्र 4499 रुपये में घूमें अपनी पसंदीदा जगह

नई दिल्ली. बजट एयरलाइंस कंपनी इंडिगो (IndiGo) ने देश के कई खूबसूरत शहरों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की शुरुआत की है. जिसमें आप मात्र 4499 रुपये में अपने पसंद के शहर घूम सकते हैं. IndiGo ने ट्वीट कर इन शहरों की जानकारी और किराए की डिटेल दी है. इससे पैसेंजर्स को आने वाले दिनों में काफी सुविधा होने वाली है.

ऐसे में अगर आपने भी कहीं घुमने का प्लान बनाया है तो ये खबर आपके बेहद काम की है. तो चलिए फिर देर किस बार की फटाफट चेक करते हैं सभी डिटेल…

घूम सकते हैं ये शानदार शहर

1. कोयम्बटूर

2. भुवनेश्वर

3. गुवाहाटी

#Pune and beyond! Now you can fly non-stop to your favourite cities even more frequently. https://t.co/Khp0egSy7t #LetsIndiGo #Aviation #Travel pic.twitter.com/eY1n6IULEA

— IndiGo (@IndiGo6E) November 28, 2021