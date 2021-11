Indigo ने शुरू की खास सर्विस! सिर्फ 325 रुपये में एयरपोर्ट से घर तक पहुंचाएगी आपका सामान

नई दिल्ली. कहीं घूमने जाना हो या किसी जरूरी वजह से यात्रा करनी हो, कितना सामान लेकर जाएंग, पोर्टर का अलग खर्च, घर से सामान एयरपोर्ट तक लाना और फिर बोर्डिंग करवाकर कन्वेयर बेल्ट पर इंतजार करना. इन सभी टेंशन से फ्री होने के लिए इंडिगो (Indigo) ने एक खास सर्विस शुरू की है. इस सर्विस के तहत आपका सामान आपके घर से जहां आप जा रहे हैं वहां तक पहुंचा दिया जाएगा.

इंडिगो (Indigo) ने कहा है कि वे डोर-टू-डोर बैगेज ट्रांसफर सर्विस शुरू कर रहे हैं. यात्रा जहां से शुरू हो रही है वहां से सामान सुरक्षा पूर्वक पिक-अप कर आपके गंतव्य तक पहुंचा दिया जाएगा.

जानिए किन शहरों में मिलेगी ये सुविधा

Indigo की ये खास सर्विस फिलहाल बैंगलूरू, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई के लिए शुरू की गई है. इंडिगो ने कहा है कि ग्राहक के सामान को कारगर और सुरक्षित रूप से उठाया और गंतव्य तक पहुंचाया जाता है।

Say hello to easy baggage transfers between your home and the airport at just ₹325* ! Know more https://t.co/z9hOEjmCOD. #aviation #travel #LetsIndiGo #StaySafe #booknow pic.twitter.com/1hjKFCIiYV

— IndiGo (@IndiGo6E) November 3, 2021