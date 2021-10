IndiGo 31 अक्टूबर से शुरू कर रही कई डायरेक्ट फ्लाइट, जानें रूट्स-किराया और बाकी डिटेल

नई दिल्ली. फेस्टिव सीजन में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बजट एयरलाइंस कंपनी इंडिगो (IndiGo) कुछ रूट्स पर नई डायरेक्ट फ्लाइट इस महीने के आखिर से शुरू करने जा रही है. इससे पैसेंजर्स को आने वाले दिनों में काफी सुविधा होने वाली है. एयरलाइंस ने टिकट की बुकिंग शुरू कर दी है.

बता दें कि इसी तरह, स्पाइसजेट (SpiceJet) भी 31 अक्टूबर से मुंबई (Mumbai) को राजस्थान के तीन शहरों उदयपुर, जोधपुर और जैसलमेर को डायरेक्ट फ्लाइट से कनेक्ट करने जा रही है.

किस रूट पर शुरू होंगी ये फ्लाइट

>> इंडिगो दिल्ली पटना, पटना दिल्ली, पटना मुंबई और पटना हैदराबाद, बेंगलुरु पटना रूट पर 31 अक्टूबर और 1 नवंबर से नई डायरेक्ट फ्लाइट की शुरुआत करने जा रही है.

>> इंडिगो (IndiGo) ओडिशा के भुवनेश्वर से राजस्थान के जयपुर से जोड़ने वाली डायरेक्ट फ्लाइट 2 नवंबर को शुरू करेगी.

>> 31 अक्टूबर, 2021 से कानपुर और दिल्ली के बीच सीधी उड़ान शुरू होगी, जबकि 1 नवंबर, 2021 से कानपुर हैदराबाद, कानपुर बेंगलुरु और कानपुर मुंबई के बीच डायरेक्ट फ्लाइट की शुरुआत करने जा रही है.

