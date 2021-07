इंदिरा गांधी का JRD Tata को लिखा खत हो रहा वायरल, परफ्यूम से लेकर कई बातों का है जिक्र, पढ़ें 5 जुलाई 1973 का यह पत्र

A very personal letter exchange between a powerful Prime Minister and a giant industrialist. Sheer class ! #Tata pic.twitter.com/RqDKEcSsBf

— Harsh Goenka (@hvgoenka) July 20, 2021



Oh Goenkaji you are bringing one gem after another. Lovely share. What tall people they were.

— Mitul Pradeep (@mitulpradeep) July 20, 2021



She was great leader and Goenkas ,Birla ,Tata and Bajaj industrialist family are pride of world…

— Vipin Gupta (@vipin1512) July 20, 2021

आओ और मुझसे मिल सकते हो आप.. जब भी आप अपना कोई विचार व्यक्त करना चाहते हैं.. फिर चाहे वह अनुकूल है या आलोचनात्मक...' ये लाइन उस खत की पंक्तियां हैं जो 5 जुलाई 1973 को तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी (Indira Gandhi ) द्वारा लिखी गई थीं. उनका यह खत टाटा ग्रुप (Tata Group )ऑफ कंपनीज के मालिक जेआरडी टाटा (JRD Tata) के लिए था. अब यह खत तेजी से वायरल हो रहा है. जिसे आरपीजी एंटरप्राइजेज (RPG Enterprises) के अध्यक्ष हर्ष गोयनका (Harsh Goenka) ने भी शेयर किया है. उन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक जेआरडी टाटा के लिए लिखी गई खत को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा- "एक शक्तिशाली प्रधान मंत्री और एक दिग्गज उद्योगपति के बीच एक बहुत ही पसर्नल खत.. Sheer class!इस खत के पहले ही पैराग्राफ में इंदिरा ने लिखा है...मैं परफ्यूम से बहुत रोमांचित हूं..बहुत-बहुत धन्यवाद! मैं आमतौर पर परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करती. इस 'ठाठ' दुनिया से इतनी कटी हुई हूं कि मुझे इसके बारे में ज्यादा पता भी नहीं है. लेकिन अब से मैं इसे निश्चित रूप से प्रयोग करूंगी.इसके दूसरे पैराग्राफ में वह लिखती हैं...आपसे मिलकर अच्छा लगा. कृपया लिखित में सूचित करें जब आप आना चाहते हैं और मिलना चाहते हैं, जब आप कोई विचार व्यक्त करना चाहते हैं- अनुकूल या आलोचनात्मक. आपको और Thelly को शुभकामनाएं...Yours sincerely, Indira Gandhi.हर्ष गोयनका सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर काफी एक्टिव रहते हैं. वह रोजमर्रा की घटनाओं से लेकर पुराने संदर्भों और कई अन्य चीजों के बारे में ट्वीट करते रहते हैं. अब इस उनके इस खत वाले ट्वीट को यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं. वे इस पर अपनी राय रख रहे हैं. आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं लोग..एक यूजर ने लिखा, "ओह गोयनकाजी आप एक के बाद एक रत्न ला रहे हैं. बहुत अच्छा शेयर. कितने अच्छे लोग थे."जेआरडी टाटा अक्सर अपने हाथों में पत्रों के विपुल लेखक थे. उन्होंने अपने परिवार, सहकर्मियों, सहयोगियों और जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे समकालीन नेताओं के साथ नियमित रूप से पत्र-व्यवहार किया.वह महान नेता थीं और गोयनका, बिड़ला, टाटा और बजाज उद्योगपति परिवार दुनिया का गौरव हैं.