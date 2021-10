Infosys Q2 Results: प्रॉफिट 11.9% बढ़कर 5,421 करोड़ रुपये रहा, ₹15 प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान

नई दिल्ली. देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस (Infosys) ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष (2021-22) की दूसरी तिमाही के अपने वित्तीय नतीजे घोषित कर दिए. कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट चालू वित्त वर्ष की सितंबर में समाप्त दूसरी तिमाही में 11.9 फीसदी बढ़कर 5,421 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 4,845 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था. शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी आमदनी 20.5 फीसदी बढ़कर 29,602 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो एक साल पहले समान तिमाही में 24,570 करोड़ रुपये थी.

राजस्व वृद्धि के अनुमान को बढ़ाकर 16.5-17.5 फीसदी किया

बेंगलुरु की कंपनी ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपने राजस्व वृद्धि के अनुमान को बढ़ाकर 16.5-17.5 फीसदी कर दिया है. इससे पहले कंपनी ने अपने राजस्व में 14 से 16 फीसदी की वृद्धि का अनुमान लगाया था.

#InfosysQ2FY22 INR: Net profit was Rs.5,421 crores for the quarter ended Sep 30, 2021.

