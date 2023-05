ChatGPT हुआ पुराना, पेश है ChaiGPT जो ट्विटर पर काट रहा बवाल, क्या है इसकी कहानी

नई दिल्ली. इंटरनेट पर फुलऑन पॉपुलर हो चुका ChatGPT अब आपके गली-नुक्कड़ पर भी. देवियों और सज्जनों, दुनियाभर में धमाल मचाने वाले AI सिस्टम का चाय वर्जन आ चुका है. नाम है ChaiGPT. GPT माने जेन्यूइनली प्योर टी. मतलब पूरी ईमानदारी वाला शुद्ध चाय. अरे मज़ाक नहीं कर रहे, हैदराबाद में दो लोगों ने मिलकर सच में ChaiGPT नाम का टी स्टॉल खोला है.

ट्विटर पर स्वाति नाम की एक यूजर ने इस चाय स्टॉल की फोटो पोस्ट की. फोटो में दिख रही थी चाय की एक दुकान. जहां बैठने के लिए टेबल कुर्सियां भी लगी दिख रही थीं. बोर्ड में चाय का कप बना हुआ था, जिसके ऊपर के हिस्से को रोबोट के सिर का डिज़ाइन दिया गया था. फोटो के साथ स्वाति ने लिखा-

“सिलिकॉन वैली- हमारे पास बेस्ट स्टार्टअप आइडिया है.

भारत के चाय वाले- होल्ड माय टी”

Silicon valley : we have the best start-up ideas

Indian tea shops : hold my tea pic.twitter.com/1j5WtBHowF

