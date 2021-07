HKG Ltd: इंटरनेट बेस्ड कंपनी के शेयर्स को जल्द मिलेगा बूस्ट, जानें क्या है कंपनी का प्लान?

इस समय बाजार में इंटरनेट बेस्ड कंपनियों को काफी पसंद किया जा रहा है. इस तरह की कंपनियों के आईपीओ को भी निवेशकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बाजार में इस तरह की कंपनियों को बूस्ट मिल सकता है. HKG Ltd भी इन्ही में से एक है. इस कंपनी की परफॉर्मेंस में आने वाले दिनों में काफी ग्रोथ देखने को मिल सकती है. वहीं, पियर कंपनियों से तुलना की जाए तो इस कंपनियों का मार्केट वैल्युएशन भी काफी अच्छा है.इस कंपनी के निवेशकों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कंपनी पर किसी भी तरह का कर्ज नहीं है. इसके साथ ही सरकार की ओर से चलाए जा रहे डिजिटाइजेशन प्रोग्राम का फायदा भी इस तरह की कंपनियों को मिल सकता है. आने वाले समय में कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छी हो सकती है.कंपनी के वैल्युएशन की बात की जाए तो इस समय यह काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर दूसरी इंटरनेट बेस्ड कंपनियों से इसकी तुलना करें तो HKG Ltd. का वैल्युएशन काफी नीचे है. कंपनी के बारे में कुछ सूत्रों ने जानकारी दी है कि आने वाले समय में जो मोमेंटम देखने को मिल रहा है वह आगे भी जारी रह सकता है, जिसकी वजह से कंपनी की अच्छी ग्रोथ होना तय है.बाजार के सूत्रों से ऐसे संकेत मिल रहे हें कि कंपनी FPO की योजना बना रही है, जिससे उन्हें अपने बिजनेस को विस्तार देने में मदद मिलेगी. एक बार FPO खुल जाने के बाद, इस बात की मजबूत संभावना है कि Zomato, Paytm के शेयर से तुलना करें तो कंपनी का शेयर मौजूदा वैल्यू का 15 से 20 गुना होगा.HKG Ltd. मुंबई में सबसे तेजी से बढ़ते व्यापारिक समूहों में से एक है. यह स्माल बिजनेस को जोड़ता है और उन्हें अपने वेब इंटरफेस और सर्विसेज के जरिए ग्रोथ के लिए सशक्त बनाता है. कंपनी का विजन हर छोटे व्यवसाय के लिए वेब इंटरफेस सेवा को आसान बनाना और उन्हें कई गुना ग्रोथ करने में सक्षम बनाना है.कंपनी को ओर से इस समय कई तरह की सर्विस ऑफर की जा रही है. छोटे व्यवसायों और रिटेलर्स को ऑनलाइन लिस्ट करने और उन्हें डिजिटल सपोर्ट देने में सक्षम है. एरिया ऑनलाइन एक ऐसा व्यवसाय है जो बेहतरीन लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स को खोजने और उनसे जुड़ने को आसान बनाता है. यह क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज को चुनने में मदद करता है. एरिया ऑनलाइन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक यह है कि यह आपके डिजायर लोकेशन पर पहुंचने से पहले ही रिजर्वेशन में मदद करता है जो दोनों पार्टियों के लिए समय और रिसोर्सेज के मैनेजमेंट में मदद करता है. एप्लिकेशन अब Google Playstore पर भी उपलब्ध है.कंपनी की एक अन्य पेशकश My RERA है, जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए अपनी तरह का पहला रिव्यू एंड रेटिंग प्लेटफॉर्म है. HKG के पास रजिस्टड्र सोसाइटीज, एजेंट्स और बिल्डर्स की सबसे बड़ी संख्या है जो विजिबिलिटी और ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने में मदद करते हैं. इसका उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए भारत का लीडिंग रिव्यू एंड रेटिंग पोर्टल बनना है और साथ में इसे ट्रांसपैरेंट और डिजिटल बनाना है.