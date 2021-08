अगर आप भी Post Office में करना चाहते हैं निवेश, तो इस पॉलिसी में रोजाना 44 रुपये बचाने पर मिलेगा 13 लाख का फायदा

नई दिल्ली. क्या आप ये जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस आपको लाइफ इंश्योरेंस भी देता है. भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ही 1 फ़रवरी 1884 को Postal Life Insurance यानी PLI पेश किया गया था. PLI भारत की सबसे पुरानी जीवन बीमा स्कीम मानी जाती है. आज PLI (Postal Life Insurance) स्कीम के अंतर्गत लाखों पॉलिसीहोल्डर हैं. इस योजना के तहत अब आप लगभग 10 लाख रुपये तक का लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं. जानें पोस्ट ऑफिस की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में सब कुछ…

Endowment Assurance (Santosh): Postal Life Insurance के इस प्लान को संतोष के नाम से जाना जाता है. भारतीय डाकघर ने इसका दायरा बढ़ाते हुए इसे सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए खोल दिया गया, लेकिन उसके लिए कुछ नियम हैं.

ग्रामीण डाक जीवन बीमा – ग्राम संतोष एक एंडॉवमेंट बीमा योजना है। अधिक जानकारी के लिए, देखें: https://t.co/mqteO1jHq9

Rural Postal Life Insurance – Gram Santosh is an Endowment Insurance Scheme. To know more, visit: https://t.co/mqteO1jHq9#InsuranceHoTohPostalHo pic.twitter.com/RQ8hiUiM1B

— India Post (@IndiaPostOffice) August 17, 2021