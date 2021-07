निवेश सलाहकार अपने ग्राहकों की तरफ से फंड मैनेज नहीं कर सकते: SEBI

मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी (SEBI) ने कहा है कि निवेश सलाहकार (Investment Adviser) अपने ग्राहकों की तरफ से फंड या सिक्योरिटीज का प्रबंधन नहीं कर सकते और उन्हें इस संदर्भ में पावर ऑफ अटार्नी (Power of Attorney) मांगने के बारे में विचार नहीं करना चाहिए. सेबी ने कहा कि ऐसे सलाहकारों का काम केवल अपने ग्राहकों को निवेश परामर्श देना है. एक इनवेस्टमेंट एडवाइजर फर्म की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में सेबी ने ये बात कही.दरअसल, इनवेस्टमेंट एडवाइजर फर्म वॉटरफील्ड फाइनेंशियल एंड इनवेस्टमेंट एडवाइजर्स (Waterfield Financial and Investment Advisors) ने सेबी से निवेश सलाहकारों से जुड़े नियमों के बारे में गाइडेंस मांगा था. अपने पत्र में इनवेस्टमेंट एडवाइजर फर्म ने पूछा था कि क्या उसके ग्राहक अपनी मर्जी से वॉटरफील्ड को पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं, ताकि वह उनकी तरफ से उनके खातों के बारे में कस्टोडियम से इंक्वायरी कर सकें.सेबी ने शुक्रवार को सार्वजनिक रूप से दिए अपने जवाब में कहा कि निवेश सलाहकार का काम अपने ग्राहकों को सलाह देना है. उसका काम आईए नियमन के तहत अपने ग्राहकों की तरफ से फंड या सिक्योरिटीज का प्रबंधन करना नहीं है.सेबी ने कहा कि आईए नियमन के तहत निवेश सलाकर के लिए जिन गतिविधियों पर विचार किया गया है, उसमें पीओए देना के बारे में कोई परिकल्पना नहीं की गयी है और न ही यह वांछनीय जान पड़ता है. सेबी ने कहा कि यह स्थिति दी गई जानकारी पर आधारित है और अलग-अलग तथ्य या शर्तों के तहत अलग विश्लेषण हो सकता है.