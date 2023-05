IPL में छाए रहे चेन्नई के MS धोनी और हैदराबाद की बिरयानी! हर मिनट हुए 200 से ज्यादा ऑर्डर

नई दिल्‍ली. आईपीएल 2023 (IPL 2023) के सीजन में इस बार दो विनर सामने आए हैं. एक तो चेन्‍नई सुपर किंग के करामाती कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम पूरे सीजन में दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा था तो दूसरा सबसे ज्‍यादा अट्रेक्‍शन हैदराबाद की बिरयानी ने हासिल किया. आलम ये रहा कि पूरे आईपीएल के दौरान हर मिनट करीब 200 ऑर्डर सिर्फ बिरयानी के हुए हैं.

ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने टि्वटर पर एक डाटा शेयर करते हुए लिखा है कि पूरे आईपीएल के दौरान सबसे ज्‍यादा ऑर्डर बिरयानी के हुए हैं. इस तरह बिरयानी ने ‘सबसे ज्‍यादा ऑर्डर फूड आइटम’ की ट्रॉफी जीत ली है. स्विगी ने बताया है कि इस आईपीएल में हर मिनट 212 ऑर्डर सिर्फ बिरयानी के आए हैं. कंपनी ने बताया है कि इस साल पूरे सीजन में बिरयानी के 1.2 करोड़ ऑर्डर आए हैं. इसके हिसाब से हर मिनट 200 से ज्‍यादा ऑर्डर आए हैं.

biryani wins the trophy for the most ordered food item this season with over 12 million orders at 212 BPM (biryanis per minute) 🏆

नए साल पर लाखों ऑर्डर

स्विगी ने बताया है कि साल 2023 के नए साल पर भी शनिवार की रात 3.50 लाख बिरयानी के ऑर्डर आए हैं. इसी दौरान ऐप के जरिये देशभर में पिज्‍जे का ऑर्डर 2.5 लाख रहा है. स्विगी ने टि्वटर पर एक पोल भी आयोजित किया था. इसमें सामने आया है कि हैदराबादी बिरयानी को लेकर 75.4 फीसदी ऑर्डर आए हैं. इसके बाद नंबर आता लखनऊ की बिरयानी का, जिसके 14.2 फीसदी ऑर्डर आए हैं. कोलकाता बिरायानी का कुल ऑर्डर 10.4 फीसदी रहा है. फाइनल में ही बिरयानी के 3.5 लाख ऑर्डर डिलीवर किए गए हैं. ऐप के जरिये 31 दिसंबर, 2022 की रात 7.20 बजे के आसपास ही करीब 1.65 लाख बिरयानी के ऑर्डर किए गए थे.

7 साल से टॉप पर

स्विगी हर साल सबसे ज्‍यादा पसंद किए जाने वाले फूड डिसेज का आंकड़ा पेश करती है. उसने साल 2022 में बताया था कि बिरयानी ने लगातार 7वें साल सबसे ज्‍यादा पसंद की जाने वाली डिश का खिताब जीता है. बीते साल ऐप से हर सेकंड 2.28 ऑर्डर बिरयानी के किए गए थे. पिछले महीने कंपनी को डिलीवरी के एक मामले को लेकर काफी फजीहत झेलनी पड़ी थी, जब एक वेजिटेरियन महिला ने सोशल मीडिया पर बताया था कि उसे ऑर्डर के बाद जो बिरयानी मिली उसमें मांस का एक टुकड़ा भी शामिल था.

If you’re a strict vegetarian (like me) think twice before ordering from @Swiggy !

I ordered biriyani rice with aloo which is clearly MARKED AS VEGETARIAN on the platform and I found a piece of meat (could be chicken, mutton or anything!) in the rice.

Such grave errors are… pic.twitter.com/h7K57CPML4

— Natasha Bhardwaj (@bhardwajnat) April 11, 2023