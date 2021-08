IPO Update: इस साल अब तक 38 कंपनियों ने 71,800 करोड़ जुटाए, रिकॉर्ड बनाने की ओर आईपीओ बाजार

मुंबई . इस साल भारतीय आईपीओ मार्केट रिकॉर्ड बनाने की तरफ बढ़ रहा है. आईपीओ के जरिए फंड जुटाने के मामले में यह साल सुनहरा साबित हो रहा है. साल 2021 में अब तक 38 कंपनियों ने आईपीओ के जरिए 71,833.37 करोड़ रुपये जुटाए हैं. वहीं, साल 2020 में मात्र 16 आईपीओ आए थे. इनसे कंपनियों ने 31,128 करोड़ रुपये जुटाए थे.

लिक्विडिटी की जोरदार उपलब्धता, इकोनॉमी में रिकवरी, कंपनियों के अच्छे नतीजों और राज्यों द्वारा धीरे-धीरे लॉकडाउन हटाने जैसे फैक्टर के चलते बाजार में जोश दिख रहा है. इसके अलावा सरकार और आरबीआई की तरफ से ग्रोथ को बूस्ट देने के लिए उठाए गए कदमों ने भी बाजार के सेंटिमेंट को बूस्ट दिया है. जिसके चलते सेकेंडरी मार्केट में जोरदार तेजी आई है. इसका असर प्राइमरी मार्केट में भी देखने को मिला है.

तेजी की उम्मीद

Swastika Investmart के संतोष मीना का कहना है कि आईपीओ बाजार का मोमेंटम सेकेंडरी मार्केट के व्यवहार पर निर्भर करेगा. इस बात की उम्मीद है कि आगे भी बाजार में बीच-बीच में आने वाले छोटे करेक्शन के साथ तेजी जारी रहेगी. बाजार का ओवर ऑल ट्रेन्ड बुलिश बना रहेगा जिसको देखते हुए हम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि 2021 में प्राइमरी मार्केट की गतिविधियां उफान पर रहेंगी.

आगे कैसा रहेगा आईपीओ बाजार

2021 के बचे हुए हिस्से में 25-30 कंपनियां अपने आईपीओ लेकर आ सकती है. जिसमें food delivery, digital services, payment banks, analytics, chemical, trading और service platforms सेक्टर से संबंधित कंपनियां शामिल होंगी. केमिकल सेक्टर की कंपनियां फंड जुटाने, अपने कारोबार का विस्तार करने और बड़े निवेशकों को एग्जिट रूट देने के लिए आईपीओ लाने का यह मौका नहीं चूकना चाहती हैं जिससे आगे हमें इस सेक्टर से जुड़े और आईपीओ आते दिख सकते हैं.

ध्यान रखने की बात है कि यह 2020-21 में लिस्ट हुई अधिकांश कंपनियां अपने ऑफर प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रही हैं. यह एक और कारण है कि जो आईपीओ बाजार को सपोर्ट कर रहा है. बाजार जानकारों का कहना है कि 2021 में आईपीओ के जरिए हुई फंड रेजिंग 2017 के 75,000 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकती है.

कैलेंडर ईयर 2021 निवेशकों के लिए काफी अच्छा रहा है. इस अवधि में लिस्ट हुई अधिकांश कंपनियां हरे निशान में ट्रेड कर रही हैं और इसमें से अधिकांश लिस्टिंग प्रीमियम पर हुई थी. CapitalVia Global Research के गौरव गर्ग का कहना है कि यही वजह है कि जिसके चलते आईपीओ बाजार में जोश नजर आ रहा है.

करीब 25 कंपनियां और कतार में

उन्होंने आगे कहा कि वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही के जोरदार आईपीओ लिस्टिंग के बाद अब दूसरी छमाही के और ज्यादा हंगामा खेज रहने की उम्मीद है. इस अवधि में करीब 25 कंपनियां अपने आईपीओ लॉन्च कर सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की तरफ से उठाए जाने वाले अनुकूल कदमों और उम्मीद से बेहतर इकोनॉमिक रिकवरी के चलते प्राइमरी मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है.

एलआईसी का 60,000-70,000 करोड़ रुपये का आईपीओ

अगर इसी अवधि में एलआईसी का 60,000-70,000 करोड़ रुपये का आईपीओ आता है तो हमें कैलेडर ईयर 2021 की दूसरी छमाही में 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के आईपीओ आते नजर आ सकते हैं.

बचे हुए 2021 के संभावित आईपीओ में Vijaya Diagnostic Centre, Penna Cement Industries, Fincare Small Finance Bank, Paradeep Phosphates, VLCC Health Care, Adani Wilmar, One 97 Communications (Paytm), FSN E-Commerce Ventures (Nykaa), PB Fintech (PolicyBazaar), Aadhar Housing Finance, Aditya Birla Sun Life AMC, Ami Organics, Bajaj Energy, One MobiKwik Systems, Star Health and Allied Insurance Company, PharmEasy और ESAF Small Finance Bank के नाम शामिल हैं.

इन स्थितियों को देखते हुए बाजार जानकारों का कहना है कि निवेशक किसी आईपीओ में निवेश करते समय कंपनी के फंडामेंटल और उसके वैल्यूएशन पर नजर जरूर डालें.