IRCTC Tour Package: छुट्टियों में बनाएं केरल घूमने का प्लान, आईआरसीटीसी लाया है किफायती पैकेज

लखनऊ. अगर आप अक्टूबर महीने में केरल घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है. दरअसल, आजादी का अमृत महोत्सव और ‘देखो अपना देश’ के तहत इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटीसी (IRCTC) बेहद ही शानदार और किफायती एयर टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है.

आईआरसीटीसी ने इस एयर टूर पैकेज की घोषणा अपने ट्विटर अकाउंट से की है. यह पूरी यात्रा 6 रात और 7 दिनों की होगी. इस पैकेज की शुरुआत लखनऊ से होगी. इस पैकेज के जरिए आपको कोयंबटूर, मुन्नार, थेक्कडी और अल्लेप्पी घूमने का मौका मिलेगा. इस पैकेज में आपको खाने-पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. ब्रेकफास्ट और डिनर की सुविधा मिलेगी. हर जगह रात में होटल में ठहरने की सुविधा दी जाएगी.

Fall in love with the serene beaches, lush hill stations, exotic wildlife with IRCTC’s Amazing Kerala tour package. Book on https://t.co/jxmQ3u8fz7 @AmritMahotsav #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) September 2, 2022