रेलवे दे रहा है चार धाम यात्रा का सुनहरा मौका, 12 दिन के टूर में मिलेंगी ये सुविधाएं

नई दिल्ली. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) श्रद्धालुओं के लिए एयर टूर पैकेज लेकर आया है. इस पैकेज के तहत आप चारधाम-बद्रीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ और यमुनोत्री घूम सकेंगे. भारतीय रेलवे की इस सहायक कंपनी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी है. उसके मुताबिक, यह एयर टूर पैकेज 12 दिन और 11 रात की होगी.

यात्रा की शुरुआत 22 जून और 12 सितंबर 2022 को दिल्ली से होगी. यात्रा के लिए आईआरसीटीसी ने बुकिंग शुरू कर दी है. इस टूर पैकेज के लिए 25 सीटें उपलब्ध हैं. आपको बता दें कि इसमें एयर के साथ सड़क मार्ग से भी यात्रा होगी. आइए, आईआरसीटीसी के इस टूर पैकेज के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं.

आईआरसीटीसी ने ट्विटर अकाउंट पर जानकारी दी है कि इस पैकेज में प्रति व्यक्ति न्यूनतम चार्ज 60,500 रुपये है. यह अगर आप जब तीन लोगों के साथ होंगे, उसके हिसाब से है. अगर दो लोगों के साथ होंगे, तो प्रति व्यक्ति 63,000 रुपये चार्ज है. इसकी जानकारी आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर भी दी गई है. अगर आप सिंगल यानी प्राइवेट सर्विस लेंगे, तो प्रति व्यक्ति 80,000 रुपये का चार्ज है. 5 से 11 साल के बच्चों के लिए बेड सहित एक्स्ट्रा चार्ज 37,500 रुपये प्रति बच्चा है. अगर आप बेड नहीं लेते हैं, तो बच्चे के लिए 31,700 रुपये चार्ज है. इतना ही चार्ज 2 से 4 साल के बच्चों के लिए भी है.

ये भी पढ़ें- भारत में महंगी लग्जरी कारों की मांग में उछाल, सप्लाई संकट से ‘वेटिंग पीरियड’ बढ़ी

कैसे लें अधिक जानकारी?

यदि आप आईआरसीटीसी की चार धाम यात्रा के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं:

Find your true spiritual purpose by taking the tour of Char Dham Yatra & visit the holy shrines with IRCTC’s Tourism air tour package of 12D/11N starting from ₹60,500/- pp*. For more information, visit: https://t.co/1UhprnkCQx@AmritMahotsav

— IRCTC (@IRCTCofficial) April 22, 2022