IRCTC Tour Package: शिरडी साईं बाबा के साथ ही करें ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, आईआरसीटीसी लाया है किफायती पैकेज

नई दिल्ली. भारतीय रेलवे के उपक्रम आईआरसीटीसी (IRCTC) ने शिरडी के साईं बाबा के साथ ही ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए टूर पैकेज लॉन्च किया है. इस टूर पैकेज का नाम Shirdi Sai Darshan With Jyotirlinga रखा गया है.

आईआरसीटीसी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. इस पैकेज में आपको 4 दिन और 3 रात रुकने का मौका मिलेगा. इस धार्मिक यात्रा के लिए किराया 23,285 रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू है. इन पैकेज में यात्री के जाने-आने से लेकर ठहरने और खाने-पीने तक की व्यवस्था शामिल है. इस पैकेज की शुरुआत रायपुर से होगी.

Indulge in soul-soothing & spiritual view with Shirdi Sai Darshan with Jyotirlinga. #Book the #IRCTC Air tour package starts from ₹23285/- pp* for 4D/3N. For details, visit https://t.co/HOWJKuhdQy @AmritMahotsav

— IRCTC (@IRCTCofficial) June 9, 2022