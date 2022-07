IRCTC Tour Package: सस्ते पैकेज में घूमें पूरा नेपाल, आईआरसीटीसी दे रहा है मौका

नई दिल्ली. अगर आप अगस्त के महीने हिमालय की गोद में बसे नेपाल की सैर करने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका आ रहा है. दरअसल, भारतीय रेलवे के उपक्रम आईआरसीटीसी (IRCTC) भोपाल से नेपाल की धार्मिक यात्रा के लिए बेहद ही शानदार और किफायती टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है. इस पैकेज का नाम Naturally Nepal Ex Bhopal रखा गया है. यह एयर टूर पैकेज में आपको काठमांडू और पोखरा घूमने का मौका मिलेगा.

पैकेज की शुरुआत भोपाल से होगी. 6 दिन और 5 रातों के इस टूर पैकेज की शुरुआत 8 अगस्त 2022 को होगी. पैकेज में आपको फ्लाइट के जरिए भोपाल से दिल्ली और फिर दिल्ली से काठमांडू ले जा जाएगी. इसके बाद वापसी भी फ्लाइट के जरिए दिल्ली के रास्ते भोपाल तक होगी. यह टूर पैकेज दिनांक 08.08.2022 से 13.08.22 तक संचालित किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- IRCTC Tour Package: आईआरसीटीसी करा रहा अमृतसर से लेकर वैष्णो देवी तक की यात्रा, जानिए डिटेल

कितने का है टूर पैकेज

पैकेज के खर्च की बात करें तो कंफर्ट क्लास में ट्रिपल ऑक्यूपेंसी पर प्रति व्यक्ति खर्च 38,400 रुपये है. डबल ऑक्यूपेंसी पर 38,700 रुपये प्रति व्यक्ति है. वहीं सिंगल ऑक्यूपेंसी का प्रति व्यक्ति खर्च 46,900 रुपये है. 2 से 11 साल के बच्चे के लिए बेड के साथ 37,700 रुपये और बिना बेड 32,600 रुपये चार्ज है.

Witness the natural scenic beauty & magnificence of religion in Nepal with the IRCTC Air tour package starts at ₹38,400/- pp* onwards for 6D/5N. For bookings, visit https://t.co/b8KOa97ufy @AmritMahotsav #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) July 13, 2022