IRCTC दे रहा थाईलैंड घूमने का मौका, बस खर्च करने होंगे इतने रुपये, जानिए डिटेल

नई दिल्ली. अगर आप अक्टूबर के महीने में थाईलैंड घूमने की योजना बना रहे हैं तो आईआरसीटीसी (IRCTC) आपके लिए शानदार एयर टूर पैकेज लेकर आया है. इस पैकेज के तहत आपको 5 रात और 6 दिन थाईलैंड में घूमने का मौका मिलेगा. इस पैकेज के तहत आपको थाईलैंड की खूबसूरत जगहों पर घूमने का मौका मिलेगा.

आईआरसीटीसी के इस पैकेज का नाम Delightful Thailand Ex Lucknow है.यह पैकेज टूर 13 अक्टूबर को शुरू होकर 18 अक्टूबर 2022 को खत्म होगा. इसमें आप गुवाहाटी से फ्लाइट से कोलकाता जाएंगे. इसके बाद आप फ्लाइट से बैंकॉक और फिर वहां से पटाया जाएंगे. इस पूरे पैकेज पर आपको कम से कम 49,067 रुपये खर्च करने होंगे. इस पैकेज में आपको होटल में रुकने, फ्लाइट टिकट आदि कई तरह की सुविधाएं मिलेगी.

कितने का है टूर पैकेज

पैकेज के खर्च की बात करें तो अगर आप इस ट्रिप पर अकेले घूमने जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको 56,753 रुपये खर्च करने होंगे. वहीं दो लोगों के साथ प्रति व्यक्ति किराया 49,067 रुपये है. इसके अलावा तीन लोगों के साथ यात्रा करने पर आपको प्रति व्यक्ति 49,067 रुपये खर्च करने होंगे. बच्चे के लिए बेड के साथ 47,282 रुपये और बिना बेड 42,756 रुपये चार्ज है.

Capture the magical beauty of Thailand with IRCTC’s Air tour package starting at ₹49,067/-pp* for 6D/5N. For details, visit https://t.co/Q4kEQXfOVw @AmritMahotsav #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) August 12, 2022