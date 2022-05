IRCTC Tour Package: वाराणसी से पशुपतिनाथ धाम जाने का सुनहरा मौका, सिर्फ इतना है किराया

नई दिल्ली. अगर आप जून के महीने वाराणसी से नेपाल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका आ रहा है. दरअसल, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटीसी (IRCTC) वाराणसी से नेपाल की धार्मिक यात्रा के लिए बेहद ही शानदार और किफायती टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है.

यात्रा की शुरुआत वाराणसी से होगी. 5 दिन और 4 रातों के इस टूर पैकेज के दौरान कांठमाडू में आपको पशुपतिनाथ मंदिर, बौद्धनाथ स्तूप, दरबार स्क्वायर, पोखरा में मनोकामना मंदिर, विन्ध्यवासिनी मंदिर, गुप्तेश्वर महादेव गुफा के दर्शन करने का मौका मिलेगा. यह टूर पैकेज दिनांक 27.06.22 से 01.07.22 तक संचालित किया जाएगा. इस टूर में यात्रियों को सीधे फ्लाइट से वाराणसी से काठमांडू और वाराणसी वापसी यात्रा की व्यवस्था की गई है.

कितने का है यह टूर पैकेज

इस हवाई टूर के लिए प्रति व्यक्ति 38,200 रुपये चुकाने होंगे. वहीं, दो लोगों के एक साथ बुकिंग पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 30,300 रुपये और 3 लोगों के एक साथ बुकिंग पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 29,000/- रुपये देने होंगे. 5 से 11 साल के बच्चे के लिए बेड के साथ 28,900 रुपये और 2 से 11 साल के बच्चे के लिए बिना बेड 21,000 रुपये चार्ज है.

Explore the ‘Gems of Nepal’, visit Pashupatinath Temple, Patan Darbar Square, Swayambhunath Stupa, & more places with IRCTC air tour package for 5D/4N starts from ₹29000/- pp*. For details, visit https://t.co/ztbTKmqNxX@AmritMahotsav

— IRCTC (@IRCTCofficial) May 25, 2022