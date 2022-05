IRCTC Tour Package: गर्मी से राहत दिलाएगा लेह-लद्दाख का ये पैकेज, सिर्फ इतना आएगा खर्चा

नई दिल्ली. अगर आप गर्मी की छुट्टियों में घूमने-फिरने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका आ रहा है. दरअसल, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटीसी (IRCTC) लेह-लद्दाख घूमने के लिए बेहद ही शानदार और किफायती एयर टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है. यहां का मौसम और पहाड़ों की खूबसूरती पर्यटकों का मन मोह लेती है. ऐसे में गर्मी के मौसम में आप इस जगह के टूर का प्लान बना सकते हैं.

आईआरसीटीसी मैग्नीफिसेंट लेह-लद्दाख एक्स बेंगलुरु पैकेज (IRCTC Magnificent Ladakh Ex Bengaluru) के बारे में जानकारी देते हुए आईआरसीटीसी ने बताया है कि यह टूर बेंगलुरु से शुरू होकर बेंगलुरु में ही खत्म होगा. आईआरसीटीसी ने बताया है कि यह पूरा पैकेज 7 दिन और 6 रात का होगा. इस दौरान आपको लेह, शाम घाटी, नुब्रा, पैंगोंग झील और टर्टुकी को देखने का मौका मिलेगा.

The serene landscape, marvellous mountains, & thrilling adventurous activities awaits you. Visit Shanti Stupa, Pangong lake, Thiksey Monastery etc. with IRCTC air tour package for 7D/6N starts at ₹44760/- pp* . For details, visit https://t.co/27JaQGVB3o @AmritMahotsav

