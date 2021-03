पर्यटकों के लिए खुशखबरी, IRCTC और FHRAI मुहैया कराएंगे ठहरने की बढ़िया जगह

अगर आप इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी आईआरसीटीसी (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) की वेबसाइट के जरिए होटल की बुकिंग करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. आईआरसीटीसी (IRCTC) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी एफएचआरएआई (Federation of Hotel and Restaurant Associations of India) ने एक समझौता किया है.यह समझौता पर्यटकों को होटल में ठहरने की बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए है. इस समझौते के तहत एफएचआरएआई के सदस्य आईआरसीटीसी और इसकी सहयोगी वेबसाइट की मदद से अपने होटल के कमरों को बुकिंग के लिए उपलब्ध करा सकेंगे.एक बयान के मुताबिक इस समझौते के तहत तीन सितारा होटलों या इसके समकक्ष सुविधा प्रदान करने वाले होटलों आईआरसीटीसी को दिए जाए वाले कमीशन में दो फीसदी की छूट दी जाएगी. छूट पाने के लिए होटल को एफएचआरएआई या उसके क्षेत्रीय संघों से संबद्ध होना आवश्यक है.एफएचआरएआई के उपाध्यक्ष ग़ुरबक्षीश सिंह कोहली ने कहा, ''इस समझौते से आईआरसीटीसी के उपयोगकर्ताओं को पूरे देश में मौजूद 55 हजार से ज्यादा होटलों में से अपने पसंदीदा होटल को चुनने की सुविधा मिलेगी. ये सभी होटल तीन सितारा या उसके ऊपर की श्रेणी के हैं तथा सभी बुनियादी सुविधाओं, स्वच्छता और सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं.''