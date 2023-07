IRCTC Tour Package: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी आईआरसीटीसी की ओर से आए दिन पर्यटकों के लिए टूर पैकेज पेश किया जाता है. इन टूर पैकेज के तहत आपको देश के साथ-साथ विदेश घूमने का भी मौका मिलता है. इसी कड़ी में अब आईआरसीटीसी आपको बाली घूमने का मौका दे रहा है. बता दें कि बाली विश्व के प्रसिद्ध टूरिस्ट स्थलों में से एक है. हर साल करोड़ों की संख्या में सैलानी विश्वभर से यहां पहुंचते हैं. शादी के बाद शादीशुदा कपल के लिए यह एक पसंदीदा डेस्टिनेशन है.

आईआरसीटीसी ने ट्वीट के जरिए इस एयर पैकेज की जानकारी दी है. इस शानदार टूर पैकेज की शुरुआत लखनऊ से होगी. इसमें आप लखनऊ के एयरपोर्ट से बाली के लिए फ्लाइट लेंगे. 5 रात और 6 दिन के इस पैकेज में आपको बाली के अलग-अलग टूरिस्ट स्थानों पर घूमने का मौका मिलेगा.

Step into the unexplored side of Bali on the Awesome Bali #tour.

