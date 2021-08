IRCTC का शानदार ऑफर, जयपुर समेत घूमें ये 6 जगह, रहने और खाने की फ्री में मिलेगी सुविधा

नई दिल्ली: अगर आप भी कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इंडियन रेलवे (Indian Railways) आपके लिए खास ऑफर लेकर आया है. IRCTC के इस टूर पैकेज में आपको भारत दर्शन कराएं जाएंगे. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) 29 अगस्त से ‘भारत दर्शन स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन’ (Bharat Darshan Special Tourist Train) का संचालन करेगा. खास बात यह है कि इस पैकेज में आपको कई जगह घुमाया जाएगा और आपको सिर्फ 11,340 रुपये खर्च करने होंगे. भारत दर्शन ट्रेन ज्योतिर्लिंग के साथ ही द्वारिका और स्टैचू ऑफ यूनिटी के दर्शन भी कराएगी.

आपको बता दे यह ट्रेन हैदराबाद-अहमदाबाद-निष्कलंक महादेव शिव मंदिर-अमृतसर-जयपुर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसी जगहों को कवर करेगा. यह यात्रा 29 अगस्त से शुरू होकर 10 सितंबर तक चलेगी.

कैसे करा सकते हैं बुकिंग-

आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.irctc.co.in/ के जरिए आप बुकिंग करा सकते हैं. आप आईआरसीटीसी पर्यटक सुविधा केंद्र (IRCTC Tourist Facilitation Centre), क्षेत्रीय कार्यालयों से बुकिंग करा सकते हैं.

The World’s Tallest Statue, the holiest pilgrimage centre, the most spectacular palace, the ‘Splendours of India’ are plenty. #Book this 12D/11N train tour package here https://t.co/ajK91sPycR & discover them all!

— IRCTC (@IRCTCofficial) July 30, 2021